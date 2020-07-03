В США устраивают вечеринки с больными COVID-19

США уже несколько месяцев лидируют по числу заболевших коронавирусом. По мнению властей, это связано с целым рядом факторов - акциями протестов, которые полыхали по стране в конце мая, скорым отказом местных властей от ограничительных мер, а также пренебрежением американцев мерами предосторожности.

В штате Алабаме жители города Таскалуса пошли дальше: они устраивают коронавирусные вечеринки, куда приглашают человека с подтвержденным COVID-19. Главная затея такого мероприятия - кто первый заразится коронавирусной инфекцией и получит подтверждение от врача, тот получит весь денежный приз. Сумма - это взносы за вход, которую платят все пришедшие на вечеринку, пишет CNN.

- Сначала мы решили, что это слухи, - говорит член городского совета Соня Маккинстри.

Но позднее эту информацию подтвердили врачи и представители пожарной охраны.

- Я до сих пор в бешенстве от того, что столь серьезное и смертельно опасное заболевание воспринимается как нечто обыденное. Мало того, что это безответственно, но вы ставите под удар своих близких - вы можете заразить родителей или бабушек с дедушками, - добавила Маккинстри.

Если до этого вечеринки носили тайный характер, то теперь местные власти говорят о них во всеуслышание, надеясь таким образом отбить желание у людей участвовать в таких сборищах. Кроме того, с 6 июля в городе вводится обязательное ношение масок в общественных местах.

На данный момент в Алабаме около 39 тысяч человек с коронавирусной инфекцией, жертвами COVID-19 стала почти тысяча жителей штата.