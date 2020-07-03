Уроки пандемии: Вузы могут учить дистанционно и должны больше думать своей «головой»

Доклад «Уроки «стресс-текста»: вузы условиях пандемии и после нее», который министерство науки и высшего образования представило на Общественном совете ведомства – это, по сути, первая попытка осмыслить обучение студентов во время вынужденной самоизоляции. Что это было? И как теперь с этим жить? Поэтому и структурирован текст был по главам, в каждой из которых был выделен раздел с итогами.

Итак, к каким выводами пришли:

- Вузы могут учить студентов дистанционно. И большинство довольно быстро перешли на новый формат (а некоторые им и прежде с удовольствием пользовались). К 23 марта более 80% вузов уже учили ребят дистанционно. Героизма, как говорится, в быстром переходе одной из самых массовых систем высшего образования в мире в дистанционный формат – 450 университетов в две недели – конечно, нет. Но что-то выдающееся все-таки есть (похвалить вузы стоит, и это заслуженно).

- При этом полный перевод высшего образования в дистанционный формат невозможен. Да и не нужен. То есть с 1 сентября вузы вернутся к прежней системе. Хотя при этом многие преподаватели и студенты будут больше использовать дистанционные ресурсы: курсы, записанные другими вузами, например.

- Ну и главное достижение - темп прироста заболевших среди студентов и профессоров оказался в 3 раза ниже, чем в среднем по стране.

Преподаватели:

- 96% стали работать онлайн. При этом 88% скептически относятся к формату дистанционного обучения и считают, что учить лучше очно (а кто с этим спорит?).

- Для многих (65%) занятия в аудитории привычнее, потому что легче проконтролировать, списывает студент или нет. (Не самый лучший аргумент, замечу, для объяснения необходимости очного обучения. Важнее все-таки общение студента с преподавателем, приобретение опыта. Но это в том случае, если преподаватель обладает уникальными знаниями и умением их передать студенту).

- Около 40% преподавателей (в ведущих вузах таких было больше – половина) и до пандемии использовали цифровые технологи. И они, и их студенты легко перешли на новый формат. Но именно на этих преподавателей легла основная нагрузка во время дистанционного обучения – им нужно было и самим быстро переводить весь курс в дистант, и «вытаскивать» коллег, которые прежде с новыми технологиями были «на вы».

Студенты:

- Больше 40% пожаловались на существенное увеличение учебной нагрузки (вызванное, помимо прочего, расширением доли самостоятельной подготовки).

- Дома учиться сложнее – к концу необычного периода об этом говорили 39% ребят.

Но при этом (студент – есть студент!):

- У 64% появилось больше времени на сон,

- 55% стали меньше уставать от учебы,

- У 49% стало больше свободного времени.

В общем, студенты дистанционный формат поддерживают и скептиков среди них гораздо меньше, чем среди преподавателей.

Вузы:

- Выяснилось, что в каждом пятом вузе есть направления подготовки, курсы по которым не могут быть завершены дистанционно. Нужна практика. И даже для проведения экзаменов (экспериментов) нужно присутствие в аудитории и студентов, и преподавателей. Поэтому часть ребят закончат очередной курс только в начале нового учебного года, когда в очном формате можно будет сдать экзамены.

- 28% образовательных программ ребята проходили с использованием курсов, размещенных на онлайн-платформах. То есть один и тот же предмет студенты разных вузов изучали на одной платформе.

Выводы на будущее

«Стресс-тест» показал: чтобы высшее образование в стране развивалось и оставалось современным, вузам нужно дать больше свободы.

- Вузовские команды в критической ситуации должны уметь действовать самостоятельно, принимать решения и нести за них ответственность, а не ждать, когда им спустят сверху инструкцию (в принципе, половина наших университетов весной 2020 года так и начали действовать, вопрос в том, чтобы подтянуть вторую половину).

- Вузы, конкурируя за студента, все же должны налаживать горизонтальное взаимодействие, выработку общих ориентиров, обмен лучшими практиками.

- Есть смысл создавать общеуниверситетские сервисы – от цифровых библиотек, до платформ онлайн-образования. Кооперация университетов – основа развития высшего образования.

- Административная свобода в принятии вузами решений - важна. Но не менее важна свобода преподавателей в выборе способов и приемов обучения. 42% профессоров надеются, что весенний урок обернется для них возможностью более гибко вести свой курс, используя и преимущества обучения в аудитории, и онлайн ресурсы по своему предмету.