Девочка, которой на голову бросили пакет с мусором, сказала первые слова после операции

Третьи сутки врачи Красногорской ЦРБ борются за жизнь четырехлетней Лизы*. На голову малышки, которая шла, держа за руку маму, около многоэтажки в подмосковном Красногорске, упал пакет с мусором. Уже установлено, что мешок через открытое окно в подъезде на 23 этаже выбросил 12-летний пацан. Вместе с четырьмя друзьями Дима* так развлекался. В тот день он пришел в гости к семилетнему другу, в ту самую высотку.

- В мешке находилась бутылка от шампанского. Именно она упала на голову ребенка, причинив тяжелые травмы, - рассказала «КП» Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

Девочке уже сделали две операции. По словам родственников, сейчас малышка идет на поправку.

- Первую операцию провели в тот же день. Череп был просто проломлен. Вторую сделали спустя сутки. Только после нее она пришла в сознание. Сейчас она в реанимации, слава Всевышнему, разрешили матери быть рядом, - рассказала «КП» родственница семьи Ольга, которая просила не указывать ее фамилию.

Как оказалось, отец девочки — медик. Мужчина, работает урологом в местной поликлинике. Вместе с женой он переехал в Подмосковье из столицы Таджикистана - Душанбе.

- У них четверо детей. Они в тот день все вместе гуляли. Когда с младшей сестрой это произошло, старшие дети все видели, они просто в шоке, - рассказала Ольга.

Пока медики дают очень осторожные прогнозы.

- У нее вся голова забинтована. Состояние тяжелое, но стабильное, - пояснила Ольга.

Нам удалось связаться с папой девочки. Он рассказал о первых словах, которые Лиза сказала после операции.

- Она сказала «дайте клубничку». Бедная моя девочка, хотела пить и кушать. Сейчас она очень слаба. Но немного говорит, - рассказал «Комсомольской правде» Михродж Махмадраджанов.

- Родители этих хулиганов вам звонили?

- Родители того мальчика, который бросил мешок до сих пор не извинились. Но мне звонили родители его друзей. По их словам, этот мусор дети взяли в квартире семилетнего мальчика, к которому они пришли в гости. Мама ребенка, якобы не впустили их в квартиру, что их и разозлило.

Папа девочки Михродж Махмадраджанов. Фото: вести.ру

- Какое наказание для них считаете справедливым?

- Я сейчас об этом вообще не думаю. Меня волнует только состояние дочки.

Напомним, по факту травмирования ребенка в тот же день было возбуждено уголовное дело. Свою вину 12-летний Дима уже признал. По словам ребенка, все произошло случайно.

- Я был уверен, что это никому не повредит. Мне очень стыдно, - написал в своих показаниях мальчик.

Уголовная ответственность подростку не светит: слишком мал. А вот на учет в ПДН его и друзей, которые участвовали в этой странной игре, уже поставили

- Один из мальчиков рассказал, что это было их развлечением. пакеты с мусором они выкидывали из окон и раньше. Но тогда не было пострадавших, - сообщил «КП» источник в следствии.

* - имена детей изменены

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788272" frameborder="0"></iframe> В Красногорске девочке пробило голову выброшенной из окна бутылкой.

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«Мы все лето так играли»: В Красногорске мальчишки бросили пакет с мусором с 23 этажа на голову четырехлетней девочки

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