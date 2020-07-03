2020-07-03T14:04:02+03:00
Экономика

Минстрой: «Ипотека по льготной ставке 6,5% заканчивается 1 ноября. Покупайте жилье сейчас»

Замглавы ведомства Никита Стасишин подтвердил журналистам, что продлевать популярную программу не планируется
Елена ОДИНЦОВА
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Главное условие программы — деньги на льготных условиях дадут именно на покупку новостройки.Главное условие программы — деньги на льготных условиях дадут именно на покупку новостройки.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Ждать, что программу льготной ипотеки на покупку новостройки продлят или как-то еще расширят, не стоит. Об этом журналистам заявил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на пресс-конференции в ТАСС, посвященной результатам реформы долевого строительства.

- Ипотека по льготной ставке заканчивается 1 ноября. Это лучшие условия для того, чтобы покупать жилье в ипотеку, - сказал замглавы Минстроя. - Говорить сегодня о каком-то продлении программы я считаю просто некорректным в связи с тем, что те меры, которые сегодня предприняты, просто беспрецедентны.

Никита Стасишин напомнил, что по поручению Президента «потолок» льготного кредита увеличен в регионах до 6 миллионов, а в Москве, Санкт-Петербурга и столичных областях — до 12 миллионов. Это, с учетом льготной ставки до 6,5%, по словам замминистра, «беспрецедентные условия для покупки квартиры».

Программа льготной ипотеки под 6,5% начала действовать с конца апреля — как мера поддержки граждан и строительной отрасли в связи с коронавирусом и падением доходов. Реально сейчас у ряда банков ставки по ней даже ниже — 6,1-6,2%. Главное условие программы — деньги на льготных условиях дадут именно на покупку новостройки. Первоначальный взнос — от 20%. Других специфических условий нет, участвовать в программе в принципе может любой гражданин России со стабильной зарплатой, которая позволяет выплачивать хоть и льготную, но ипотеку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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