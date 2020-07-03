2020-07-03T14:39:01+03:00
Спорт

Почему Лионель Месси хочет уйти из «Барселоны»

Ему все надоело, или это просто шантаж и Лео ждет, когда главным тренером станет Хави? Разбираемся в возможных причинах
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Месси в «Барселоне» с 12 лет, и кажется, весь клуб выстроен под него.Месси в «Барселоне» с 12 лет, и кажется, весь клуб выстроен под него.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Каталонская пресса в панике: Лионель Месси якобы свернул переговоры о продлении контракта с «Барселоной». Нынешнее соглашение действует до середины 2021, а это значит, что через год главная футбольная звезда в истории «Барсы» сможет покинуть свой родной клуб бесплатно. Но что случилось с Месси? Почему он не хочет остаться в команде, которая дала ему все?

Версия №1. У Месси психологическое выгорание

Радиостанция Cadena SER сообщает, что Лионель Месси просто устал. Что на него повлияли последние неудачи команды. А также Лео якобы говорил своим друзьям, что его достали разговоры, что именно аргентинец принимает многие решения в клубе. Он недоволен тем, что у «Барса» не покупает больших звезд, а без них не будет больших титулов.

И все это очень походе на выгорание. Месси в «Барселоне» с 12 лет, и кажется, весь клуб выстроен под него. Но каждый человек устает от привычной обстановки, превратившейся в рутину. Возможно у Месси как раз такой этап хандры, и психологический кризис, когда хочется что-то поменять.

Версия №2. Месси шантажирует «Барсу»

Впрочем, такое с Лионелем Месси происходит каждый год. У его команды менеджеров есть тактика: они не заключают с «Барселоной» долгосрочных контрактов, а предпочитают каждый год продлевать соглашение еще на сезон. Соответственно меняются и условия контракта. Очень может быть, что все сообщения о приостановке переговоров – всего лишь тактический ход менеджеров: им или самому Месси что-то нужно от «Барселоны». И не обязательно речь о деньгах – может быть им нужны заверения в том, что клуб купит новых звезд?

Версия №3. Все это для того, чтобы позвать Хави на пост главного тренера

Слухи о сомнениях Месси странным образом совпали с сообщениями о скорой отставке нынешнего главного тренера «Барселоны» Кики Сетьена. Уже несколько дней Испания кипит новостями, что если «Барса» не выиграет чемпионат, Сетьен будет изгнан в отставку. Говорят и о том, что у тренера натянутые отношения с лидерами раздевалки, и что тот же Месси ни в грош не ставит его помощников.

Одновременно обсуждаются имена тех, кто может возглавить команду. И первой строчкой там идет Хави – легендарный полузащитник той фирменной «Барсы». В последнее время Хави получал тренерскую практику в катарском клубе «Аль Садд», и его зимой звали вернуться в Каталонию. Тогда переговоры сорвались, но сейчас начались снова. А по сообщениям каталонских инсайдеров даже лидеры «Барсы» обратились к Хави с просьбой принять приглашение. Но был ли среди них Месси – не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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