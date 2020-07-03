2020-07-03T15:07:54+03:00
Общество

"Всё хорошо, она улыбается": Обнародовано видео, снятое за два часа до гибели блогерши Насти Тропицель

На кадрах девушка едет на мотоцикле вместе со своим возлюбленным и снимает окружающий пейзаж [Видео]
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Обнародовано видео, снятое за два часа до гибели блогерши Насти ТропиОбнародовано видео, снятое за два часа до гибели блогерши Насти ТропиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Мама погибшей блогерши Насти Тропицель опубликовала видео, снятое за два часа до роковой трагедии. Оксана написала, что нашла ролик в телефоне дочери.

Видео снято еще ранним утром, 22 июня. Настя вместе со своим молодым человеком Виктором катается на мотоцикле и наслаждается окружающей природой. Мама предположила, что пара ехала куда-то позавтракать. За рулем был Виктор, поэтому Настя могла спокойно снимать окружающие красоты. Видно, что девушка улыбается и пребывает в очень хорошем настроении. Даже не верится, что всего через пару часов её жизнь резко оборвалась.

- Мы были в это время на даче в Ленобласти, по нашему времени было около 6:30 утра, меня разбудила собака, ей срочно захотелось погулять, хотя она обычно раньше 10 часов нас не будит и пришлось с ней выйти на улицу, - пишет мама Насти.

o.ksulyao.ksulya
Видео, снятое за два часа до гибели Насти Тропицель
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Она поделилась, что в то утро хотела позвонить дочери, поддержать её после недавней ссоры с отцом. Однако почему-то этого не сделала, о чем впоследствии очень пожалела.

- Я решила прилечь ещё на пару часиков и позвонить чуть позже, но потом оказалось уже поздно ... я получила сообщение от Миши о том, что Настя погибла До сих пор думаю, а вдруг бы я позвонила и ничего бы этого не произошло , - такое трогательное обращение оставила мама Насти в своем Инстаграм.

Напомним, 22 июня известный российский блогер Настя Тропицель разбилась на мотоцикле на острове Бали в Индонезии. Девушка скончалась на месте, не дождавшись приезда скорой помощи. Очевидцы сообщили, что Настя была за рулем байка, не смогла справиться с управлением и врезалась в разделительный бордюр. Девушке было всего 18 лет. С 15 она начала зарабатывать на своем блоге и вскоре стала миллионершей.

Тропицель похоронили 26 июня. Родители не смогли присутствовать на траурной церемонии, поэтому поминки провели в прямом эфире.

o.ksulyao.ksulya
Видео, снятое за два часа до гибели Насти Тропицель
6209 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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