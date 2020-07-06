2020-07-06T20:20:25+03:00
Общество

Как кайтсерфинг вредит популяции балтийских нерп

Экологи бьют тревогу из-за того, что популярный вид спорта вытесняет ластоногих с насиженных мест
Анна ГЛАДКИХ
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Сами кайтсерферы сейчас наверняка впервые узнали об этой проблеме Фото: shutterstock.com.Сами кайтсерферы сейчас наверняка впервые узнали об этой проблеме Фото: shutterstock.com.
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Экологи Ленинградской области выражают опасение, что набирающий популярность вид спорта кайтсерфинг угрожает популяции балтийской нерпы. Спортсмены, сами того не ведая, невольно выгоняют ластоногих с насиженных мест.

Этих сородичей тюленей и так с каждым годом становится меньше из-за теплых зим. Однако, теперь к негативно влияющим на популяцию факторам добавилось и новое увлечение людей. Спортсмены на кейтах отпугивают зверей и заставляют их покидать привычные места обитания.

По словам руководителя Фонда балтийской нерпы Вячеслава Алексеева, в этом году из-за слишком тёплой зимы нерпам было сложно выводить потомство, почти не было льда и снега - привычной среды обитания животных. Теперь еще и кайтсерферы.

- Проблема была в том, что они находятся на минимальном расстоянии от наших редких животных. Обессиленные животные на время проведения этих мероприятий ушли из этих мест, — говорит Вячеслав Алексеев.

В весенне-летний период детеныши нерп еще очень маленькие и им нужно учиться плавать, жить самостоятельно. При этом нерпы очень осторожные животные и не любят шума, стараются избегать встреч с людьми. Поэтому многие спортсмены даже не догадываются о создаваемых своими увлечениями проблемах для зверей.

- Честно говоря, думаю, что сами кайтсерферы сейчас впервые узнали об этой проблеме, ведь нерпы ведут довольно скрытный образ жизни. В свое время я участвовал в наблюдениях за этими животными на Ладожском озере. Все, кто занимается нерпами, знает, что просто так к ним не подойти, - отмечает генеральный директор Центра экспертиз ЭКОМ Александр Карпов.

Напомним, аномальное потепление влияет на популяцию балтийских кольчатых нерп. Первое время нерпята должны прятаться в снежных укрытиях, и если ледовый покров не устанавливается, то значительная часть нерпят погибает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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