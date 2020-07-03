2020-07-03T16:21:27+03:00
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"Машиной Ефремова управляли марсиане?": адвокат ответил на отказ актера признавать вину в ДТП

Защитник интересов семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский удивлен заявлением актера
Ольга ЛИБГАРДТ
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"Виноват автомобиль, а не водитель, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения?" - отметил представитель семьи Захарова."Виноват автомобиль, а не водитель, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения?" - отметил представитель семьи Захарова.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Александр Добровинский удивлен заявлением защитника Михаила Ефремова о том, что актер отказался признать вину в смертельном ДТП. В результате аварии погиб Сергей Захаров, интересы семьи которого представляет Добровинский. По его словам, все происходило под объективами камер и Ефремов в момент инцидента находился в машине.

"Я видел экспертизу, которая была сделана и которая говорит о том, что автомобиль Михаила Ефремова находился в отличном состоянии. Конечно, если этим автомобилем управляли марсиане, то тогда, наверное, эту коллизию должен будет рассмотреть суд. Действительно, есть же все кадры, которые свидетельствуют о том, что Ефремов находился в машине", - рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" Александр Добровинский.

Ефремов признал вину в ДТП в разговоре с полицией.Полицейские попытались допросить Михаила Ефремова у него дома во втоник об обстоятельствах ДТП со смертельным исходом, в которое он попал накануне

Он признался, что не очень понимает сказанное актером. По его словам, подобные заявления подрывают доверие к адвокату.

"Когда видели все, есть экспертиза... Зачем говорить такое? Адвокат говорит словами Ефремова о том, что участвовал мой автомобиль, а он не участвовал. Это так надо, наверное, понимать эту историю? И готов был платить по вине своего автомобиля, очевидно. Мы с вами часто встречаем людей, которые пытаются себя оправдать каким-то образом", - не скрывает свое удивления Добровинский.

Все пьяные выходки Михаила Ефремова.Авария, в которую попал актер Михаил Ефремов, это самый трагический, но не первый результат его любви к выпивке.

В ближайшее время состоится суд по этому громкому делу. "Виноват автомобиль, а не водитель, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения? Я думаю, что, наверное, на судейских это не произведет особого впечатления. Ефремов - человек непростой. Конечно, будет много чего фигурировать в этом деле, очевидно. Будут там фигурировать измышления Ефремова, что виноват его автомобиль, или нет", - отметил представитель семьи Захарова.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов на джипе выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон. Водитель пострадавшей машины Сергей Захаров умер в больнице через несколько часов после ДТП. Экспертиза показала наличие в крови актера не только алкоголя, но и наркотиков. В рамках расследования дела Ефремова о смертельном ДТП возбуждено также уголовное дело о сбыте наркотиков. 12 июня артист попросил прощения у семьи погибшего водителя и предложил им помощь. Однако родня Захарова помощь не приняла. 3 июля актер заявил о невиновности в смертельном ДТП в центре Москвы. Как заявил адвокат Эльман Пашаев, его подзащитный признает, что в аварии участвовала его машина, но не он сам.

Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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ИСТОЧНИК KP.RU

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