2020-07-03T15:07:54+03:00
Общество

Добровольцы волгоградского региона помогут очистить берега рек от мусора

Волонтеры присоединились к природоохранной акции «Чистые берега» — с июля по октябрь 2020 года добровольцы Волгоградской области примут участие в очистке от мусора прибрежных зон рек и озер
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Участниками мероприятия станут активисты экологического штаба, добровольческих объединений, школьники, студенты, неравнодушные жители. Они приведут в порядок прибрежные полосы водоемов в муниципальных образованиях – соберут бытовой мусор, пластик, растительные отходы, бумагу. Фотографии о ходе акции волонтеры разместят в группе регионального экологического волонтерского штаба в социальной сети "Вконтакте" "Экоград".

Отметим, природоохранная акция «Чистые берега» является частью ежегодной всероссийской акции «Вода России». Акция направлена на привлечение внимания населения к вопросам бережного отношения к водным ресурсам, популяризацию раздельного сбора отходов, информирование о правилах поведения на водных объектах, на очистку прибрежных зон от мусора. Ее мероприятия включены в федеральный проект "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология". В результате мероприятий по очистке от мусора берегов и прилегающих акваторий озер и рек с привлечением волонтерского движения в рамках проекта на территории Волгоградской области до 2024 года предполагается благоустроить территорию площадью более 410 гектаров.

Параллельно инспекторами комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области в рамках акции "Чистые берега" обследуются водоохранные зоны озер, прудов и участков рек. Главная цель — пресечь нарушения, связанные с загрязнением водоемов и истощением объектов.

Напомним, в Волгоградской области экологическая акция стартовала в мае по инициативе Облкомприроды. В связи с действовавшими в регионе ограничениями добровольцы к акции присоединились позднее.

Отметим, что к решению задач, связанных с сохранением водных объектов, в регионе подходят системно: большой объем работ выполняется в Волго-Ахтубинской пойме; реализуется комплекс мероприятий по строительству локальных станций очистки для предотвращения сброса в Волгу неочищенных сточных вод; подготовлены проекты расчистки малых рек, в том числе Донского бассейна.

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