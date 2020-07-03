2020-07-03T16:00:23+03:00
Гороскоп

Названы 13 самых опасных дней июля: битва гороскопов Володиной и Глобы

Они рассказали, как обезопасить себя этим летом
Ирина ВИКТОРОВА
Поделиться:
Астрологи Тамара Глоба и Василиса Володина дали прогноз на июль.Астрологи Тамара Глоба и Василиса Володина дали прогноз на июль.Фото: Из личного архива
Изменить размер текста:

Самые популярные у народа те астрологи, которых раскрутило наше ТВ. Телезрители обожают экспертов «Давай поженимся!» Василису Володину и Тамару Глобу. Обе традиционно в начале месяца делаю астрологические прогнозы, дают советы. Полагаться на гороскопы и сверять по ним жизнь не стоит, а развлечься можно.

Василиса Володина напомнила, что 5 июля будет затмение. К этому периоду она часто советует подходить о всеоружии: «держать эмоции в руках, а деньги в карманах». Затмение одному человеку может создать кучу сложностей, а другому помочь. Ну а эмоциональное напряжение растет к этой дате у всех.

Володина говорит о том, что можно загадывать желания: «5 июля утром состоится очередное лунное затмение, на которые богат 2020 год. Третье из четырех по счету, не самое сложное, но этот момент все равно важен… Если не изменишь жизнь собственными усилиями, то желания так и останутся желаниями. Но мечтать-то нашей сестре не запретишь, да? Так что, если и будете что-то загадывать накануне этого затмения, сначала спросите себя, а что вы собираетесь делать для достижения цели? Ну и учтите, что, когда затмение Лунное и на Южном узле как сейчас, лучше сбываются мечты не о новом, а о том, чтобы какой-то активный и большой процесс ушел в прошлое, ослабел, исчез из жизни. Например, хорошо бороться с дурными привычками, или прощаться с отжившими связями, выходить из круга проблем, ослаблять конфликтные ситуации»

Тамара Глоба, разбирая июль по звездам, напомнила, что периоды вокруг затмений и так сложные - повышенная аварийность, конфликтность, обострения болячек. Нужно внимательно следить за собой, детьми, быть осторожными на дорогах и избегать конфликтов.

И вот тринадцать дней июля от Тамары Глоба, когда нужно быть особенно внимательными: 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 26, 27, 28, 29 июля.

Тамара Глоба рассказывает: «Июль – месяц Рака. В начале июля звезда Сириус восходит перед Солнцем и начинаются, так называемые «песьи дни». Это период, когда идут дожди. И в древнем Египте это было время, когда начинался новый год. Звезда Сириус олицетворяла Звезду Собаки. И это был сторож всего живого. Благодаря Сириусу, в период который шел в это время и будет идти сейчас, Земля переполняется водой, все живое плодоносит - начинается новый период».

В июле Глоба рекомендует обратить внимание на опасности инфарктов, инсультов: «Период вокруг затмения – время, когда обостряются психические заболевания, необходимо быть особенно осторожными в дороге, беречь свое здоровье, беречь детей и близких. Заниматься домом и обратить внимание на то, что происходит вокруг вас. Это время, когда необходимо следить за хроническими проблемами – не делайте таких вещей, которые их могут обострить. Например, не передайте, не перегружайте психический фон, по работе и т.п. Необходимо высыпаться и нив коем случае не ругайтесь с близкими».

Тамара Глоба в своем прогнозе говорит и о политике: «На первый план выйдут проблемы таких стран, как США, Италия, Германия, а также страны Ближнего Востока».

А вот гороскоп на июль от Глобы по знакам Зодиака.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Зеленый деревянный дракон — символ 2024 года
В свои права вступает одно из самых могущественных и ярких животных восточного календаря. Нас ждет необычный, интересный и изобилующий событиями год. Зеленый цвет символизирует гибкость и податливость. Что нам всем еще. нужно знать о главном символе?
Новости 24
«Рыба расист»: Вандалы осквернили памятник русалочке, а в Сети гадают – почему
Слушания по делу о крушении рейса MH17 назначены на 31 августа
Путин назвал замечательной идеей уроки исторической памяти в школах
В Московской патриархии прокомментировали лишение сана схимонаха Сергия
"Они и показали, кто там работает": Путин отреагировал на флаг ЛГБТ на посольстве США
Путин заявил, что в России не собираются переходить полностью на дистанционное обучение
Путин поддержал идею создания новых мер защиты потерявших вклады граждан
Путин: "В России нет и не будет ограничений по расовому признаку, ориентации и национальности"
Московский ЦСКА признан чемпионом России по хоккею
Похороны Абдулманапа Нурмагомедова: с отцом Хабиба простятся в Дагестане
Путин: Поправки в Конституцию вступают в силу по воле народа
Поправки в Конституцию вступят в силу с 4 июля
Отличались по качеству и составу от европейских: ФАС возбудила дело из-за капсул для стирки
Умер актёр Театра Армии Александр Петров
Индия продлила запрет на авиаперевозки до середины июля
После смерти отца Хабиб Нурмагомедов отменил назначенную на 4 июля пресс-конференцию
Фан-сайты о Гарри Поттере разрывают отношения с Роулинг из-за ее слов о трансгедерах
Собака спасла двух инвалидов из пожара в соседнем доме
Надежда Бабкина описала странное видение при выходе из комы
Специалисты объяснили, в каких сферах скоро появятся новые рабочие места
Умер отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап
В Госдуме назвали странным желание проверять чиновников на грамотность
"В ДТП участвовала его машина": Михаил Ефремов отказался признать вину в смертельной аварии
Участник "Уральских пельменей" Соколов заявил, что его отношение к отцу Сергию неизменно