Названы 13 самых опасных дней июля: битва гороскопов Володиной и Глобы

Самые популярные у народа те астрологи, которых раскрутило наше ТВ. Телезрители обожают экспертов «Давай поженимся!» Василису Володину и Тамару Глобу. Обе традиционно в начале месяца делаю астрологические прогнозы, дают советы. Полагаться на гороскопы и сверять по ним жизнь не стоит, а развлечься можно.

Василиса Володина напомнила, что 5 июля будет затмение. К этому периоду она часто советует подходить о всеоружии: «держать эмоции в руках, а деньги в карманах». Затмение одному человеку может создать кучу сложностей, а другому помочь. Ну а эмоциональное напряжение растет к этой дате у всех.

Володина говорит о том, что можно загадывать желания: «5 июля утром состоится очередное лунное затмение, на которые богат 2020 год. Третье из четырех по счету, не самое сложное, но этот момент все равно важен… Если не изменишь жизнь собственными усилиями, то желания так и останутся желаниями. Но мечтать-то нашей сестре не запретишь, да? Так что, если и будете что-то загадывать накануне этого затмения, сначала спросите себя, а что вы собираетесь делать для достижения цели? Ну и учтите, что, когда затмение Лунное и на Южном узле как сейчас, лучше сбываются мечты не о новом, а о том, чтобы какой-то активный и большой процесс ушел в прошлое, ослабел, исчез из жизни. Например, хорошо бороться с дурными привычками, или прощаться с отжившими связями, выходить из круга проблем, ослаблять конфликтные ситуации»

Тамара Глоба, разбирая июль по звездам, напомнила, что периоды вокруг затмений и так сложные - повышенная аварийность, конфликтность, обострения болячек. Нужно внимательно следить за собой, детьми, быть осторожными на дорогах и избегать конфликтов.

И вот тринадцать дней июля от Тамары Глоба, когда нужно быть особенно внимательными: 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 26, 27, 28, 29 июля.

Тамара Глоба рассказывает: «Июль – месяц Рака. В начале июля звезда Сириус восходит перед Солнцем и начинаются, так называемые «песьи дни». Это период, когда идут дожди. И в древнем Египте это было время, когда начинался новый год. Звезда Сириус олицетворяла Звезду Собаки. И это был сторож всего живого. Благодаря Сириусу, в период который шел в это время и будет идти сейчас, Земля переполняется водой, все живое плодоносит - начинается новый период».

В июле Глоба рекомендует обратить внимание на опасности инфарктов, инсультов: «Период вокруг затмения – время, когда обостряются психические заболевания, необходимо быть особенно осторожными в дороге, беречь свое здоровье, беречь детей и близких. Заниматься домом и обратить внимание на то, что происходит вокруг вас. Это время, когда необходимо следить за хроническими проблемами – не делайте таких вещей, которые их могут обострить. Например, не передайте, не перегружайте психический фон, по работе и т.п. Необходимо высыпаться и нив коем случае не ругайтесь с близкими».

Тамара Глоба в своем прогнозе говорит и о политике: «На первый план выйдут проблемы таких стран, как США, Италия, Германия, а также страны Ближнего Востока».

А вот гороскоп на июль от Глобы по знакам Зодиака.