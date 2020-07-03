2020-07-03T16:20:40+03:00
Происшествия

Известный психиатр, который работал с Чикатило, пытался покончить с собой в Москве

Жена профессора спасла его в последний момент
Иван РУНЕВ
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Психиатр Федор КондратьевПсихиатр Федор КондратьевФото: Википедия
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Все случилось 3 июня в одном из домов на улице Николоямская в Москве. В одной из квартир находился известный российский психиатр Федор Кондратьев вместе со своей женой. Что произошло между супругами в настоящий момент неизвестно, однако 87-летний Федор Викторович был в подавленном состоянии и целый день странно себя вёл.

По имеющейся информации, в последний момент мужчину спасла его жена.

- Федор Викторович решил свести счёты с жизнью. На место выехали оперативники, чтобы выяснить все детали случившегося, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Кондратьев Федор Викторович - советский и российский судебный психиатр, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России. Фёдор Викторович известен своим участием в судебно-психиатрической экспертизе советского серийного убийцы Андрея Чикатило, а также других маньяков и убийц. В том числе убийцы трех монахов монастыря «Оптина Пустынь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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