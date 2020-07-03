2020-07-03T16:20:40+03:00
Происшествия

Известный психиатр, который работал с Чикатило, пытался покончить с собой в Москве

Жена профессора спасла его в последний момент
Иван РУНЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Психиатр Федор КондратьевПсихиатр Федор КондратьевФото: Википедия
Изменить размер текста:

Все случилось 3 июня в одном из домов на улице Николоямская в Москве. В одной из квартир находился известный российский психиатр Федор Кондратьев вместе со своей женой. Что произошло между супругами в настоящий момент неизвестно, однако 87-летний Федор Викторович был в подавленном состоянии и целый день странно себя вёл.

По имеющейся информации, в последний момент мужчину спасла его жена.

- Федор Викторович решил свести счёты с жизнью. На место выехали оперативники, чтобы выяснить все детали случившегося, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Кондратьев Федор Викторович - советский и российский судебный психиатр, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России. Фёдор Викторович известен своим участием в судебно-психиатрической экспертизе советского серийного убийцы Андрея Чикатило, а также других маньяков и убийц. В том числе убийцы трех монахов монастыря «Оптина Пустынь».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Рыба расист»: Вандалы осквернили памятник русалочке, а в Сети гадают – почему
Слушания по делу о крушении рейса MH17 назначены на 31 августа
Путин назвал замечательной идеей уроки исторической памяти в школах
В Московской патриархии прокомментировали лишение сана схимонаха Сергия
"Они и показали, кто там работает": Путин отреагировал на флаг ЛГБТ на посольстве США
Путин заявил, что в России не собираются переходить полностью на дистанционное обучение
Путин поддержал идею создания новых мер защиты потерявших вклады граждан
Путин: "В России нет и не будет ограничений по расовому признаку, ориентации и национальности"
Московский ЦСКА признан чемпионом России по хоккею
Похороны Абдулманапа Нурмагомедова: с отцом Хабиба простятся в Дагестане
Путин: Поправки в Конституцию вступают в силу по воле народа
Поправки в Конституцию вступят в силу с 4 июля
Отличались по качеству и составу от европейских: ФАС возбудила дело из-за капсул для стирки
Умер актёр Театра Армии Александр Петров
Индия продлила запрет на авиаперевозки до середины июля
После смерти отца Хабиб Нурмагомедов отменил назначенную на 4 июля пресс-конференцию
Фан-сайты о Гарри Поттере разрывают отношения с Роулинг из-за ее слов о трансгедерах
Собака спасла двух инвалидов из пожара в соседнем доме
Надежда Бабкина описала странное видение при выходе из комы
Специалисты объяснили, в каких сферах скоро появятся новые рабочие места
Умер отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап
В Госдуме назвали странным желание проверять чиновников на грамотность
"В ДТП участвовала его машина": Михаил Ефремов отказался признать вину в смертельной аварии
Участник "Уральских пельменей" Соколов заявил, что его отношение к отцу Сергию неизменно