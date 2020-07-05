Асмус, Седокова и Самойлова: Самые соблазнительные звезды в бикини

5 июля прогрессивная общественность отмечает 74-летие самого смелого вида купального костюма - бикини. В честь праздника мы составили рейтинг наиболее соблазнительных звезд в купальниках.

Оксана Самойлова спустя всего через пять месяцев после четвертых родов разделась и показала идеальные формы в бикини.Фото: Instagram.com

Оксана Самойлова, получившая известность в качестве супруги скандального рэпера Джигана недавно шокировала народ объявлением о разводе - но оказалось, что все это лишь пиар, призванный раскрутить бизнес Оксаны и треки ее мужа. А потом, спустя всего через пять месяцев после четвертых родов разделась и показала идеальные формы в бикини. Оксана сейчас весит 61 кг и радуется, что поправилась - наела за карантин шесть кило. Теперь мечтает сохранить объемы: «Чтобы удержать такой вес, мне нужно есть за троих!» Джиган фигурой жены так гордится, что ежедневно в Инстаграме выкладывает ее фото в купальнике у домашнего бассейна.

Анна Седокова загорает у бассейнов подмосковных домов отдыха.Фото: Instagram.com

Анна Седокова в своем репертуаре - загорает у бассейнов подмосковных домов отдыха в откровенном пляжном наряде. Манию певицы оголяться без стеснения раньше мы списывали на желание привлечь мужское внимание. Но теперь рядом с Аней гражданский муж, успешный молодой баскетболист Янис Тима, а она продолжает в том же духе. Видимо, хочет показать: мать троих детей в отличной форме! Янису, похоже, все это нравится.

Регина Тодоренко была на море до начала пандемии.Фото: Instagram.com

Регина Тодоренко еще недавно была лицом (точнее, телом) бренда купальников. Контракт закончился, а купальники - нет, вот звезда их и выгуливает. Регина успела сгонять на моря аккурат до начала пандемии. И что примечательно: у молодой мамы ни одного кило не прибавилось после родов.

Ольга Орлова снимается не просто в бикини, но еще и в стиле «вамп».Фото: Instagram.com

Ольга Орлова ничего не стесняется - снимается не просто в бикини, но еще и в стиле «вамп». Кажется, Ольга очень хочет на обложку мужского журнала, а ее не берут. И, кстати, напрасно, ведь в соцсетях Орлову называют «идеальной статуэточкой».

Ольга Бузова продемонстрировала целый набор откровенных бикини.Фото: Instagram.com

Ольга Бузова этим летом уже успела продемонстрировать целый набор откровенных бикини - и у бассейна, и в спа, и в баньке под открытым небом. Естественно, такое обилие откровенных фото спровоцировало многочисленные слухи - в частности, судачили о том, что на самоизоляции Ольга успела увеличить себе грудь. Как бы то ни было, парочка лишних кило аппетитно отложились на ее бедрах: теперь Бузова уже просто худенькая, а не вконец истощенная девушка, которую хотелось срочно накормить.

На прошлой неделе в Сочи успела выгулять бикини и Ксения Бородина.Фото: Instagram.com

Ксения Бородина успела выгулять бикини на прошлой неделе в Сочи. Каждое новое фото ведущей «Дома-2» провоцирует спор: губы, грудь и скулы у нее «накаченные» или все-таки настоящие? Звезда утверждает - все свое! Эксперты, однако, не верят...

Кристина Асмус выбирает скромные купальники, но такую красоту за ними разве скроешь?Фото: Instagram.com

Кристина Асмус с такой фигурой наверняка без поклонников не останется. Теперь актриса, о разводе которой с Гариком Харламовым говорят на каждом углу, плещется в бассейнах в компании дочки и подруг. Купальники выбирает скромные, но такую красоту разве скроешь?