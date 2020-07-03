Первый «коронавирусный» ЕГЭ прошел без сбоев

Сроки итоговых экзаменов в этом году переносились дважды, меры безопасности были усилены, и вот, наконец, одиннадцатиклассники сели за парты. 3 июля сдавали предметы по выбору: географию, литературу или информатику.

Рособрнадзор рекомендовал не выбирать больше предметов, чем это необходимо для поступления в вуз. А для выпускников тех, кто не планирует поступать в университет в этом году, экзамены и вовсе отменили – оценки в аттестат им выставят на основе текущей успеваемости. В итоге первые ЕГЭ получились довольно немногочисленными. Географию выбрали почти 17 тысяч человек, литературу – 58 тысяч, а информатику сдали более 98 тысяч выпускников. Результаты станут известны 17 июля.

К металлодетекторам на входе, охране и наблюдателям добавилась обязательная термометрия на входе, полная дезинфекция классов и коридоров, а также социальная дистанция.Фото: Агентство городских новостей "Москва"

- Экзамены проходят спокойно и ровно, - отчитался временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. - В целом по стране сбоев и срывов в проведении экзаменов нет, все пункты проведения экзамена вовремя приступили к процессу печати экзаменационных материалов. Правда, в двух пунктах начало экзамена пришлось отложить – из-за непогоды там были повреждены системы энергоснабжения, однако, и в них ученики смогли приступить к экзаменам.

Напомним, из-за коронавирусных ограничений на ЕГЭ серьезно изменили меры безопасности. К уже привычным – металлодетекторам на входе, охране и наблюдателям – добавилась обязательная термометрия на входе, полная дезинфекция классов и коридоров, а также социальная дистанция. Вместо 15 человек в одной аудитории теперь могут находиться лишь 8 сдающих экзамены, два организатора и наблюдатели.

Число наблюдателей в этом году сократили, чтобы не создавать толпы в классах.Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Кстати, число наблюдателей в этом году сократили, чтобы не создавать толпы в классах. Правда, выпускникам такая поблажка не особо поможет. Акцент будет сделан на камеры наблюдения, видео с которых будут просматривать в прямом режиме и в записи специально обученные онлайн-наблюдатели. К их числу в этом году присоединились и студенты федеральных педагогических вузов. А помогать им в этом будет искусственный интеллект – в ряде регионов будет апробирована система поведенческого анализа на базе нейросетей.

Система «машинного зрения» позволит отследить потенциальные нарушения по видеозаписи – например, если ученик полез в карман за шпаргалкой - и оставит специальные отметки на записи для экспертов, которые потом проверят этот эпизод и решат, было ли нарушение на самом деле.

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