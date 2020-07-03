Бойцы о смерти Абдулманапа Нурмагомедова: «Величие людей определяется их делами, а он воспитал не только Хабиба»
Известие о смерти Абдулманапа Нурмагомедова потрясло мир спорта. О сложном состоянии отца и тренера Хабиба знали многие. Но все надеялись, что Абдулманап Нурмагомедов как настоящий борец выиграет и эту схватку. Но то, что известный тренер ушел в возрасте 57 лет, оказалось шоком для многих бойцов.
Олег Тактаров: видео в горах
Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил в Инстаграм видео. На нем кадры как боец вместе с Нурмагомедовым-страшим совершают пробежку в горах.
«Смотрю на эти кадры и понимаю, что ушла частичка меня. Спи спокойно, мой друг», — написал Тактаров.
Николай Валуев: Благодаря его делам Россию знают во всем мире
Чемпиона мира по боксу Николай Валуев одним из первых нашел теплые слова в тяжелое время для семьи Нурмагомедов.
«Хабибу и всей семье, родным Абдулманапа выражаю свои соболезнования. Величие людей определяется их делами, а он воспитал не только Хабиба. Благодаря его делам Россию знают во всем мире», - цитирует Валуева издание «Чемпионат».
Сергей Харитонов: «Хабибу нужно отменить поединок»
В сентябре чемпион мира Хабиб Нурмагомедов должен провести защиту титула против Джастина Гэтжи. Но боец ММА Сергей Харитонов считает, что Хабиб должен сняться с этого боя.
«Все-таки потеря отца — это большое горе. Тем более Абдулманап был и отцом, и тренером, и самым близким человеком для Хабиба. Желаю ему собраться с духом, пережить эту боль», – заявил Харитонов.
Умар Кремлев: «Большая потеря»
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев тоже принес свои соболезнования. «Вечная память! Большая потеря для спортивного мира!» — написал Кремлев в своем «инстаграме» под фотографией Абдулманапа.
Главный скандалист ММА Александр Емельяненко не остался в стороне.
«Великий человек. Царствие ему небесное», — приводит слова Емельяненко Sport24.
Абдулманап Нурмагомедов будет похоронен в селе Кироваул в Дагестане, где он жил. Глава села Ильяс Хазиев сообщил, что братья Нурмагомедова-старшего уже поехали в аэропорт, чтобы встретить самолет с телом.
Умер отец Хабиба Нурмагомедова.В Москве на 58-м году жизни скончался Абдулманап Нурмагомедов
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