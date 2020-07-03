2020-07-03T16:50:58+03:00
Спорт

Бойцы о смерти Абдулманапа Нурмагомедова: «Величие людей определяется их делами, а он воспитал не только Хабиба»

Николай Валуев, Олег Тактаров и Александр Емельяненко скорбят об известном тренере
Константин ИВАНОВ
Поделиться:
То, что известный тренер ушел в возрасте 57 лет, оказалось шоком для многих бойцовТо, что известный тренер ушел в возрасте 57 лет, оказалось шоком для многих бойцовФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Известие о смерти Абдулманапа Нурмагомедова потрясло мир спорта. О сложном состоянии отца и тренера Хабиба знали многие. Но все надеялись, что Абдулманап Нурмагомедов как настоящий борец выиграет и эту схватку. Но то, что известный тренер ушел в возрасте 57 лет, оказалось шоком для многих бойцов.

Олег Тактаров: видео в горах

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил в Инстаграм видео. На нем кадры как боец вместе с Нурмагомедовым-страшим совершают пробежку в горах.

«Смотрю на эти кадры и понимаю, что ушла частичка меня. Спи спокойно, мой друг», — написал Тактаров.

olegtaktarov_officialolegtaktarov_official
Олег Тактаров о Абдулманапе Нурмагомедове
6623 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Николай Валуев: Благодаря его делам Россию знают во всем мире

Чемпиона мира по боксу Николай Валуев одним из первых нашел теплые слова в тяжелое время для семьи Нурмагомедов.

«Хабибу и всей семье, родным Абдулманапа выражаю свои соболезнования. Величие людей определяется их делами, а он воспитал не только Хабиба. Благодаря его делам Россию знают во всем мире», - цитирует Валуева издание «Чемпионат».

Сергей Харитонов: «Хабибу нужно отменить поединок»

В сентябре чемпион мира Хабиб Нурмагомедов должен провести защиту титула против Джастина Гэтжи. Но боец ММА Сергей Харитонов считает, что Хабиб должен сняться с этого боя.

«Все-таки потеря отца — это большое горе. Тем более Абдулманап был и отцом, и тренером, и самым близким человеком для Хабиба. Желаю ему собраться с духом, пережить эту боль», – заявил Харитонов.

Умар Кремлев: «Большая потеря»

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев тоже принес свои соболезнования. «Вечная память! Большая потеря для спортивного мира!» — написал Кремлев в своем «инстаграме» под фотографией Абдулманапа.

Главный скандалист ММА Александр Емельяненко не остался в стороне.

«Великий человек. Царствие ему небесное», — приводит слова Емельяненко Sport24.

Абдулманап Нурмагомедов будет похоронен в селе Кироваул в Дагестане, где он жил. Глава села Ильяс Хазиев сообщил, что братья Нурмагомедова-старшего уже поехали в аэропорт, чтобы встретить самолет с телом.

Умер отец Хабиба Нурмагомедова.В Москве на 58-м году жизни скончался Абдулманап Нурмагомедов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стала известна причина смерти Абдулманапа Нурмагомдедова

Об этом сообщил друг покойного и спортивный комментатор Рамазан Рабаданов [подробности]

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

«Просим Аллаха, чтобы он вернул его к нам»: Хабиб рассказал о состоянии отца после операции на сердце

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов подтвердил: его отец находится в крайне тяжёлом состоянии в реанимации. По словам дагестанского спортсмена, Абдулманап Нурмагомедов перенёс сложную операцию на сердце. Вероятнее всего, она была связана с перенесённым инсультом, о котором ранее писала «КП - Северный Кавказ» (подробности).

ИНТЕРВЬЮ АБДУЛМАНАПА НУРМАГОМЕДОВА — «КП»

Как стать новым Хабибом: путь от гуся до Макгрегора

В Дагестане тысячи молодых людей хотят повторить успех своего земляка. «Комсомолка» узнала у отца и тренера Хабиба — Абдулманапа Нурмагомедова, как он воспитал чемпиона, и как пойти по стопам чемпиона (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Манчестер Сити - Ливерпуль 2 июля 2020: прямая онлайн-трансляция матча 32 тура чемпионата Англии по футболу АПЛ
Футбол, матч Манчестер Сити - Ливерпуль 2 июля. Прямая онлайн-трансляция состоится 2 июля 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 32 тура чемпионата Англии по футболу АПЛ
Новости 24
«Рыба расист»: Вандалы осквернили памятник русалочке, а в Сети гадают – почему
Слушания по делу о крушении рейса MH17 назначены на 31 августа
Путин назвал замечательной идеей уроки исторической памяти в школах
В Московской патриархии прокомментировали лишение сана схимонаха Сергия
"Они и показали, кто там работает": Путин отреагировал на флаг ЛГБТ на посольстве США
Путин заявил, что в России не собираются переходить полностью на дистанционное обучение
Путин поддержал идею создания новых мер защиты потерявших вклады граждан
Путин: "В России нет и не будет ограничений по расовому признаку, ориентации и национальности"
Московский ЦСКА признан чемпионом России по хоккею
Похороны Абдулманапа Нурмагомедова: с отцом Хабиба простятся в Дагестане
Путин: Поправки в Конституцию вступают в силу по воле народа
Поправки в Конституцию вступят в силу с 4 июля
Отличались по качеству и составу от европейских: ФАС возбудила дело из-за капсул для стирки
Умер актёр Театра Армии Александр Петров
Индия продлила запрет на авиаперевозки до середины июля
После смерти отца Хабиб Нурмагомедов отменил назначенную на 4 июля пресс-конференцию
Фан-сайты о Гарри Поттере разрывают отношения с Роулинг из-за ее слов о трансгедерах
Собака спасла двух инвалидов из пожара в соседнем доме
Надежда Бабкина описала странное видение при выходе из комы
Специалисты объяснили, в каких сферах скоро появятся новые рабочие места
Умер отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап
В Госдуме назвали странным желание проверять чиновников на грамотность
"В ДТП участвовала его машина": Михаил Ефремов отказался признать вину в смертельной аварии
Участник "Уральских пельменей" Соколов заявил, что его отношение к отцу Сергию неизменно