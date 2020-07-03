Бойцы о смерти Абдулманапа Нурмагомедова: «Величие людей определяется их делами, а он воспитал не только Хабиба»

Известие о смерти Абдулманапа Нурмагомедова потрясло мир спорта. О сложном состоянии отца и тренера Хабиба знали многие. Но все надеялись, что Абдулманап Нурмагомедов как настоящий борец выиграет и эту схватку. Но то, что известный тренер ушел в возрасте 57 лет, оказалось шоком для многих бойцов.

Олег Тактаров: видео в горах

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил в Инстаграм видео. На нем кадры как боец вместе с Нурмагомедовым-страшим совершают пробежку в горах.

«Смотрю на эти кадры и понимаю, что ушла частичка меня. Спи спокойно, мой друг», — написал Тактаров.

olegtaktarov_official Олег Тактаров о Абдулманапе Нурмагомедове

Николай Валуев: Благодаря его делам Россию знают во всем мире

Чемпиона мира по боксу Николай Валуев одним из первых нашел теплые слова в тяжелое время для семьи Нурмагомедов.

«Хабибу и всей семье, родным Абдулманапа выражаю свои соболезнования. Величие людей определяется их делами, а он воспитал не только Хабиба. Благодаря его делам Россию знают во всем мире», - цитирует Валуева издание «Чемпионат».

Сергей Харитонов: «Хабибу нужно отменить поединок»

В сентябре чемпион мира Хабиб Нурмагомедов должен провести защиту титула против Джастина Гэтжи. Но боец ММА Сергей Харитонов считает, что Хабиб должен сняться с этого боя.

«Все-таки потеря отца — это большое горе. Тем более Абдулманап был и отцом, и тренером, и самым близким человеком для Хабиба. Желаю ему собраться с духом, пережить эту боль», – заявил Харитонов.

Умар Кремлев: «Большая потеря»

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев тоже принес свои соболезнования. «Вечная память! Большая потеря для спортивного мира!» — написал Кремлев в своем «инстаграме» под фотографией Абдулманапа.

Главный скандалист ММА Александр Емельяненко не остался в стороне.

«Великий человек. Царствие ему небесное», — приводит слова Емельяненко Sport24.

Абдулманап Нурмагомедов будет похоронен в селе Кироваул в Дагестане, где он жил. Глава села Ильяс Хазиев сообщил, что братья Нурмагомедова-старшего уже поехали в аэропорт, чтобы встретить самолет с телом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/788568" frameborder="0"></iframe> Умер отец Хабиба Нурмагомедова.В Москве на 58-м году жизни скончался Абдулманап Нурмагомедов

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