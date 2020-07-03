Должен ли Хабиб отменить свой бой с Гэтжи из-за смерти отца
В сентябре чемпион мира Хабиб Нурмагомедов должен провести защиту титула против Джастина Гэтжи. Но теперь судьба этого боя под вопросом.
Боец ММА Сергей Харитонов, например, считает, что Хабиб должен сняться с этого поединка. Но с другой стороны перерыв в выступлении чемпиона и так слишком большой. Напомним, что Хабиб из-за пандемии вынужден был отказаться от боя с Тони Фергюсоном.
"Потеря отца — это большое горе. Тем более Абдулманап был и отцом, и тренером, и самым близким человеком для Хабиба. Желаю ему собраться с духом, пережить эту боль», – заявил Харитонов.
С бойцом-ветераном можно согласится. Отец действительно многое значил для Хабиба и его карьеры. Но в последнее время Нурмагомедов-старший не принимал активного участия в тренировочных лагерях сына. Он не был даже на некоторых боях Хабиба, которые проходили в США - в 2016 году была аннулирована американская виза Абдулманапа Нурмагомедова, и несколько лет не удавалось установить, по какой именно причине.
Так что смерть отца не должна сказаться на технической подготовке Хабиба. А что будет с психологией пока рано говорить. В любом случае бой намечен только на 19 сентября, и до него еще 2,5 месяца, за которые может еще многое поменяться.
Умер отец Хабиба Нурмагомедова.В Москве на 58-м году жизни скончался Абдулманап Нурмагомедов
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бойцы о смерти Абдулманапа Нурмагомедова: «Величие людей определяется их делами, а он воспитал не только Хабиба»
Николай Валуев, Олег Тактаров и Александр Емельяненко скорбят об известном тренере (подробности)
Стала известна причина смерти Абдулманапа Нурмагомдедова
Об этом сообщил друг покойного и спортивный комментатор Рамазан Рабаданов [подробности]
ИНТЕРВЬЮ АБДУЛМАНАПА НУРМАГОМЕДОВА — «КП»
Как стать новым Хабибом: путь от гуся до Макгрегора
В Дагестане тысячи молодых людей хотят повторить успех своего земляка. «Комсомолка» узнала у отца и тренера Хабиба — Абдулманапа Нурмагомедова, как он воспитал чемпиона, и как пойти по стопам чемпиона (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU