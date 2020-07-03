Должен ли Хабиб отменить свой бой с Гэтжи из-за смерти отца

В сентябре чемпион мира Хабиб Нурмагомедов должен провести защиту титула против Джастина Гэтжи. Но теперь судьба этого боя под вопросом.

Боец ММА Сергей Харитонов, например, считает, что Хабиб должен сняться с этого поединка. Но с другой стороны перерыв в выступлении чемпиона и так слишком большой. Напомним, что Хабиб из-за пандемии вынужден был отказаться от боя с Тони Фергюсоном.

"Потеря отца — это большое горе. Тем более Абдулманап был и отцом, и тренером, и самым близким человеком для Хабиба. Желаю ему собраться с духом, пережить эту боль», – заявил Харитонов.

С бойцом-ветераном можно согласится. Отец действительно многое значил для Хабиба и его карьеры. Но в последнее время Нурмагомедов-старший не принимал активного участия в тренировочных лагерях сына. Он не был даже на некоторых боях Хабиба, которые проходили в США - в 2016 году была аннулирована американская виза Абдулманапа Нурмагомедова, и несколько лет не удавалось установить, по какой именно причине.

Так что смерть отца не должна сказаться на технической подготовке Хабиба. А что будет с психологией пока рано говорить. В любом случае бой намечен только на 19 сентября, и до него еще 2,5 месяца, за которые может еще многое поменяться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/788568" frameborder="0"></iframe> Умер отец Хабиба Нурмагомедова.В Москве на 58-м году жизни скончался Абдулманап Нурмагомедов

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