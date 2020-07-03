«Духовики якобы плюются во время выступления»: Максим Дунаевский раскритиковал новые требования рассадки в театрах

С первых чисел июля музеи начали принимать посетителей, а театры, филармонии и концертные залы – пока нет. Но это не значит, что актеры и музыканты отдыхают. Многие из них возобновили работу. Напомним, что из-за эпидемии коронавируса массовые мероприятия прекратились еще в середине марта. А через пару недель двери театров закрылись не только для зрителей, но и для артистов и музыкантов, которые ежедневно приходили на репетиции. Многие до сих пор в отпусках, но с августа, если будет позволять эпидемиологическая обстановка, должны возобновить работу. Правда все еще без публики. Начнутся репетиции и восстановление спектаклей. И только в сентябре в зрительные залы должны открыться для нас.

В министерстве культуры тем временем продумывают безопасные меры, связанные с количеством зрителей в зале. Например, шашечный порядок рассадки. Это мировая практика: в нечетном ряду заняты нечетные места, а в четном – четные места. Количество зрителей, понятное дело, будет меньше в два раза. Та же история с филармонией. Она откроется теми программами и произведениями, которые дают возможность расположить артистов на сцене так, чтобы они могли безопасно выступать. При этом цены на билеты не должны вырасти. Так называемые выпадающие доходы театров будет компенсировать, как мы поняли, государство. Несмотря на все предстоящие сложности, большинство музыкантов и артистов с воодушевлением ждут открытия нового сезона.

О том, как они готовятся, мы поговорили в руководителем областной филармонии, композитором, народным артистом России Максимом Дунаевским.

- Мы репетируем и проводим онлайн-концерты уже не из дома, хотя, конечно, полноценно еще не работаем, - рассказал нам Максим Исаакович. – Уже разрешили уличные выступления. Правда, на мой взгляд, этот формат не очень интересен ни зрителям, ни артистам. Концерты со зрителями в зале по-прежнему запрещены. И по этому поводу есть вопросы. Уже был праздничный концерт в Волгограде (в день военного парада 24 июня у подножия монумента "Родина-мать зовет!" – Ред.), а еще раньше - концерт ко Дню медика - причем при переполненном зале. Недавно один наш известный музыкант слетал на концерт в Берлин, а через пять дней уже выступал у нас как ни в чем не бывало. Без положенного двухнедельного карантина, как будто никакой опасности коронавируса не существует. Невольно возникает вопрос: почему одним можно, а другим нельзя. Двойные стандарты меня поражают.

Все тихо сидят и ждут распоряжения «Роспотребнадзора», который ничего в музыке не понимает. Например, почему-то решили, что музыканты в симфоническом оркестре могут сидеть на расстоянии двух метров друг от друга. А духовики, самая сложная для сыгранности оркестра группа, должны соблюдать еще большую дистанцию: они якобы плюют друг на друга во время выступления.

ПОЛУПУСТЫЕ ЗАЛЫ – ЭТО УБЫТКИ

- Кстати, на эту тему уже появился шуточный ролик в Интернете: дирижер в новых условиях дирижирует 9-й симфонией Бетховена, где увеличенный состав оркестра и хора, - продолжает Дунаевский. - С одной стороны зала - хор: артисты стоят на расстоянии двух метров друг от друга. С другой стороны – оркестр, где все музыканты тоже на расстоянии. И хор, и оркестр занимают почти весь зрительный зал. И дирижер мечется между ними. В то время как публика сидит на балконе и тоже на расстоянии 2-х метров. Зрителей меньше, чем артистов. Комичный ролик показал абсурдность новых правил поведения в театре. Я не говорю уже о том, что заполненность зала на треть или даже наполовину – это убытки. И разговоры о том, что за время карантина артисты соскучились настолько, что им лишь бы выступать, - это неправильно и с точки зрения финансовой, и творческой.

Более того люди на улице, в транспорте, в парках сегодня ведут себя как хотят. Никакой социальной дистанции, никаких масок, не говоря о перчатках. Я прошелся по крупному торговому центру. В защитных масках - единицы! При этом - толпы людей. Почему находиться в торговом зале можно, а в театре нельзя? В самолетах пассажиров сажают без соблюдения социальной дистанции. И в очереди на посадку люди стоят друг к другу впритык. Но гонять наполовину пустые самолеты, невыгодно. Почему же театру выгодно работать в полупустом зале? Почему в концертном зале можно заразиться коронавирусом, а в самолете – нет? Вопросов очень много.

Новые требования порой доходят до абсурда. Есть, например, такое предписание: группы артистов, репетирующие в разных концертах или спектаклях, не должны встречаться друг с другом. То есть на улице они ходят толпой – и хоть бы хны, а в театре встречаться нельзя. В одном случае – болейте себе на здоровье, в другом – мы будем строго соблюдать предписания «Роспотребнадзора»...

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