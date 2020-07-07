2020-07-07T12:28:42+03:00
Здоровье

Смертельный тандем: высокий сахар и коронавирус

Высокий уровень сахара в крови и ожирение назвали главными факторами риска при коронавирусе
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По различным данным, фактически у половины умерших пациентов с коронавирусной инфекцией имелись нарушения либо в виде диагноза „сахарный диабет“, либо в виде метаболического синдрома — в том же повышенном уровне сахара и сопутствующих поражениях внутренних органов и систем.

Почему высокий сахар в крови переводит вас в группу риска?

1. Если человек постоянно живет с высокими цифрами сахара крови или сахар в его крови «прыгает» от низких до высоких значений (что еще хуже), то это влияет практически на все органы и системы, в том числе подавляет иммунитет. Поэтому заразиться таким людям проще, а осложнения инфекций у них встречаются чаще

2. Коронавирусная инфекция опасна не только поражением органов дыхания: она возникает во всем сосудистом русле. При диабете, метаболическом синдроме, ожирении страдает сосудистая стенка, поэтому действие вируса в разы увеличивается.

3. При попадании вируса в организм иммунная система начинает активно вырабатывать пептидные молекулы — цитокины. Такие молекулы могут вырабатываться в чрезмерном количестве и атаковать пораженные и здоровые ткани, в результате чего в организме возникают дополнительные воспалительные процессы, способствующие более тяжелому течению заболевания. Недавние исследования выявили взаимосвязь между выработкой цитокинов и уровнем сахара в крови: при повышенном уровне выработка цитокинов переходила в «цитокиновый шторм». Ученые предполагают, что причина смерти больных, у которых был выявлен COVID-19, не сам вирус, а именно такая чрезмерная иммунная реакция, когда организм убивает сам себя.

Что делать?

Кроме соблюдения обязательных профилактических мер против заражения коронавирусом, необходимо максимально снизить другие факторы риска, а именно: снизить вес и не допускать резких скачков уровня сахара в крови.

Во-первых, чтобы поддерживать уровень сахара в норме, избежать резких его колебаний и справиться с лишним весом, регулярно принимайте растительные таблетки «Олиджим» от фармацевтической компании Эвалар.

«Олиджим» поддерживает в норме уровень сахара за счет растительных компонентов, хорошо зарекомендовавших себя при склонности к повышенному уровню сахара и полноте.

Таблетки «Олиджим»:

• Замедляют всасывание лишнего сахара из пищи, поэтому он не попадает в кровь и выводится из организма

• Поддерживают в норме уровень сахара в крови

• Поддерживают работу поджелудочной железы, сохраняет здоровую выработку инсулина и чувствительность к нему клеток всех органов и тканей организма

Кроме того, «Олиджим» снижает тягу к сладкому, воздействуя на вкусовые рецепторы, и благодаря этому соблюдать диету становится намного проще, а значит, легче бороться с лишним весом.

Во-вторых, в течение дня пейте чай «Олиджим» – это вкусная альтернатива обычному чаю для тех, кому важно контролировать аппетит и вес, поддерживать нормальный обмен веществ и уровень сахара в крови. В его составе:

• трава галеги (козлятника лекарственного), которая способствует поддержанию уровня сахара в крови в норме

• листья брусники, которые обладают мочегонным действием и ускоряют выведение из организма сахара и нерастворимых солей

• листья крапивы, которые поддерживают выработку инсулина в норме

В-третьих, для ежедневной витаминной поддержки организма дополнительно принимайте «Олиджим витамины при диабете». В отличии от обычных витаминов, витамины «Олиджим» разработаны специально для людей с повышенным уровнем сахара в крови, с учетом особых потребностей организма и погрешностей в питании. В его составе 11 витаминов и 8 минералов, усиленных таурином. Поступление достаточного количества витаминов и минеральных веществ способствует укреплению организма, улучшению иммунитета и предупреждению возникновения осложнений, связанных с их дефицитом.

Важно то, что компоненты серии [1] «Олиджим» имеют натуральное происхождение, поэтому все препараты можно применять так долго [2], сколько это потребуется, чтобы привести себя в норму.

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1 Основные действующие компоненты таблеток «Олиджим» и чая «Олиджим чай при диабете»

2 Согласно рекомендации по применению

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