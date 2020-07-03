2020-07-03T18:49:45+03:00
Звезды

В машине Михаила Ефремова нашли следы постороннего человека

При этом артист заверил, что не помнит событий, предшествовавших смертельному ДТП
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актер добавил лишь, что совершенно не помнит событий 8 июня, когда произошла авария.Актер добавил лишь, что совершенно не помнит событий 8 июня, когда произошла авария.Фото: Агентство городских новостей "Москва"
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Заявление адвоката Михаила Ефремова о том, что актер отказался признать вину в смертельном ДТП, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Ярые фанаты артиста пришли в неописуемый восторг и уже понабежали к дому артиста в Плотниковоми переулке, скандируя слова поддержки. Меж тем всплыли неожиданные подробности о том, что происходило в тот роковой день 8 июня в машине звезды "Современника".

В машине Михаила Ефремова, после столкновения с которой на Садовом кольце погиб водитель Сергей Захаров, обнаружены следы постороннего человека. По данным источников, близких к следствию, в салоне найдены "бычки" с наркотическим средством.

Поклонники Ефремова собрались под окнами квартиры артиста.

Экспертиза показала, что наркотическое вещество употреблял не Ефремов. При этом в крови актера был обнаружен кокаин. Однако сам актер не стал пояснять, где именно употреблял вещество. Он добавил лишь, что совершенно не помнит событий 8 июня, когда произошла авария, передает сайт mk.ru.

Я не говорил, что он отказался от признания вины, - заявил Эльман Пашаев. Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Я не говорил, что он отказался от признания вины, - заявил Эльман Пашаев.Фото: Агентство городских новостей "Москва"

В свою очередь, адвокат семьи погибшего Захарова прогнозирует появление нового публичного обращения от актера. По словам Александра Добровинского, оно может прояснить ситуацию со сменой позиции артиста.

"Я не берусь рассуждать, что движет Ефремовым, - так быстро менять свою позицию. Вся страна смотрела на великолепное выступление заслуженного артиста, где Ефремов говорил, что он виноват, где он просил у всех прощения. Я даже знаю людей, которые плакали из-за того, что «он покаялся». Теперь он не виноват. Наверное, все-таки дождемся второго публичного обращения, где Ефремов сам публично будет говорить, что он не виноват, - и тогда поймем, куда разворачивается ситуация", - цитирует Добровинского Москва 24.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов на джипе выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон. Водитель пострадавшей машины Сергей Захаров умер в больнице через несколько часов после ДТП. Экспертиза показала наличие в крови актера не только алкоголя, но и наркотиков. В рамках расследования дела Ефремова о смертельном ДТП возбуждено также уголовное дело о сбыте наркотиков. 12 июня артист попросил прощения у семьи погибшего водителя и предложил им помощь. Однако родня Захарова помощь не приняла. 3 июля актер, по словам адвоката, заявил о невиновности в смертельном ДТП в центре Москвы. Мол, его подзащитный признает, что в аварии участвовала его машина, но не он сам.

Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

ИСТОЧНИК KP.RU

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