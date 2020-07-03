Вынуждены догонять: Чем так взбесила американцев наша «великолепная пятерка» вооружений

Такого, чтобы США публично требовали от Москвы отправить в утиль уникальное ракетное оружие, не было уже со времен Горбачева. В то время, когда Михаил Сергеевич был президентом СССР, нахрапистые американцы так надавили на него, что он смиренно согласился пустить под нож наш лучший оперативно-тактический комплекс «Ока», хотя он не вписывался в Договор о ракетах средней и меньшей дальности (главный конструктор этого оружия Сергей Непобедимый публично назвал Горбачева предателем).

И вот история захотела повториться. Правда, уже в «обновленном» виде.

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли снова заявил (первый раз это было в мае), что Россия «должна свернуть пять новых программ и отказаться от них» (тут имеются в виду комплексы «Кинжал», «Сармат» и «Авангард», система «Посейдон»* и крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник»*).

Обратите внимание на стилистику речи американца. Вот этот приказной тон («должна»!) в обращении к суверенной России больше свойственен не политику и дипломату, а невежественному хозяйчику кабака в разговоре с официанткой. Так и хочется ответить в его же манере: «Ты что, рамсы попутал?». Но почему же этот Биллингсли зубами вцепился в выводок наших новейших вооружений? Чем же они его достали до печенок? А вот чем. Наше «суперское новье» поставило большой знак вопроса над расхваленной на все лады непробиваемостью обороны США. Произошло невиданное: страна, всегда считавшая себя по военной мощи круче всех, вынуждена догонять «какую-то Россию»! Но на это требуются десятки миллиардов долларов и, возможно, годы усилий конструкторов без абсолютных гарантий успеха. Рациональные и ушлые американцы решили идти другим путем – объегорить русских. И как же? А просто – потребовать от них, чтобы они впихнули всю свою «великолепную пятерку» новейших оружейных программ в Договор СНВ-3 (его судьба сейчас и обсуждается). И там их прихлопнуть. Без цента затрат. Москва, разумеется, этот хитрый мухлеж раскусила – дураков нет!

Но атака на наши новейшие супер-вооружения продолжается. Теперь Штаты заходят с другой стороны – пытаются дискредитировать их. И вот каким образом.

В журнале Forbes появилась статья, в которой выдвинута версия, что якобы причиной обнаруженного недавно шведами повышения радиационного фона могли быть испытания одной из этих ракет. И тут снова появляется уже знакомый нам Биллингсли и говорит вот что: «Мы не раз предупреждали, что Skyfall (это по классификации НАТО «Буревестник» – ВБ) и «Посейдон» – это ужасные проекты. Неважно, ответственна ли Россия за последний инцидент или нет, это указывает на то, почему Россия должна отправить эти проекты на полку. Большая трата денег впустую. Не покрыто СНВ–3. Следующее соглашение должно покрыть их».

Вот так! Не имеет значения, виновата ли Россия или нет, а проекты сворачивай. Типично американская «логика», над которой посмеялись бы и туземцы. Ну а насчет «траты денег впустую» - это лишь от того, что человека жаба зависти мучает. Да и как это «впустую», если одна часть наших новейших вооружений, так сильно напугавших Белый дом и Пентагон, уже «служит» в Российской армии, а другая находится на финишной стадии. И Москва вряд ли согласится, чтобы Договор СНВ-3 ликвидировал их. Ну разве что при условии, что США со всех своих атомных подводных лодок снимет баллистические ракеты… По требованию России.

ПРИМЕЧАНИЕ

«Буревестник» - межконтинентальная крылатая ракета с ядерной энергоустановкой.

«Посейдон» - беспилотный подводный аппарат с ядерным двигателем.