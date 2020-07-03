2020-07-03T18:29:30+03:00
Происшествия

«Волны, хоть купальник доставай»: сильный ливень затопил Новорижское и Рублевское шоссе в Москве

Столицу накрыли шапки кучево-дождевых облаков, но синоптики обещают недолгий дождь
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В МЧС уже выпустили предупреждение, что осадки продлятся до 4 июля.В МЧС уже выпустили предупреждение, что осадки продлятся до 4 июля.Фото: Евгения ГУСЕВА
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С самого утра 3 июля в столице стояла невыносимая жара, а ближе к вечеру над городом сформировались шапки кучево-дождевых облаков. Первыми грозу увидели на севере Москвы, льет сильный дождь.

- В Коптево льет, как из ведра, - пишет в соцсетях москвичка Наталья Бочкарева.

- На Новорижском сейчас настоящий потоп - машины не едут, а плывут. Волны такие, хоть купальник доставай. Конечно, ливень сильный, - написал Анастасия Молчанова. – Говорят, что на Рублевском машины тоже плывут.

- У нас подтоплений в Выхине-Жулебине пока нет, - сообщает Дмитрий Нестеров. – А вот в Красногорске образовались реки на дорогах.

Москвичи поделились, что затопило переход к станции метро «Строгино», на лестнице недалеко от станции метро «Медведково» можно наблюдать «водопад», машины с трудом едут по улице Свободы и по Волоколамскому шоссе. Водители обратили внимание, что пробки в городе уже 7 баллов и не исключено, что к вечеру они могут вырасти до 8-9 баллов.

Синоптики говорят, что дождь будет кратковременным, но сильным. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. В МЧС уже выпустили предупреждение, что осадки продлятся до 4 июля.

В Москве из-за сильного ливня затопило автодорогу.

- По прогнозам синоптиков Росгидромет в столице до полуночи обещают местами очень сильный дождь, сильный ливень, грозу, крупный град, сильный ветер 15-20 м/с, - рассказали в МЧС по Москве.

Спасатели не советуют выходить на улицу, отказаться от поездок на личном транспорте, так как грозы ухудшают видимость на дороге, а это может привести к аварии.

- Укройтесь в капитальных строениях, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, - сообщают в МЧС по Москве.

В выходные 4 и 5 июля синоптики говорят, что дожди продолжатся.

- В Москве будет тепло, ожидаемая температура +25…+27 градусов, в послеполуденные часы прошумят грозовые ливни, местами сильные, - рассказали в метеобюро «Фобос».

В Москве и Подмосковье начался сильный ливень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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