Страну охватила «Лотомания»: один билет – три шанса на успех

Коронавирус и самоизоляция внесли свои коррективы в жизнь и задали новый тренд в потреблении товаров и развлечений. Большинство из нас стремятся минимизировать траты, но при этом не отказывать себе в базовых потребностях и маленьких радостях. Мы все больше обращаем внимание на промокоды и скидки, чтобы получить привычное и любимое с дисконтом. Индустрия развлечений не осталась в стороне. В поддержку тренда российские государственные лотереи объединилась с компаниями-партнерами и запустили проект «Лотомания», который дает возможность трижды получить выигрыш, купив лишь один лотерейный билет и зарегистрировав его на сайте.

Без подарков не уйдет никто. Каждый участник гарантированно получает приятный комплимент. «Столото» и партнеры приготовили 4 000 000 промокодов, 2 000 000 ценных призов, около 150 тысяч спецбонусов. Ну а среди самых активных «лотоманов» каждый месяц будут разыграны главные призы: в июле - автомобиль Volkswagen Polo, в августе - 1 000 000 рублей, а в сентябре - 1 500 000 рублей на исполнение мечты.

Каждый билет играет трижды. Первый этап – в самой лотерее. При этом тиражные предложения, как обещают организаторы, будут особенно привлекательными: повышение гарантированного суперприза, снижение стоимости лотерейных билетов и проведение распределительных тиражей с повышенным размером минимального выигрыша. Стоит следить за анонсами! Второй этап: розыгрыш призов от партнеров, который реализован в виде колеса удачи на сайте проекта. Достаточно зарегистрировать билет - поворот колеса, и Фортуна решает, какой подарок достанется вам.

Больше лотерейных билетов – больше лотокоинов, выше статус участника в игре: от «Лотомана» до «Лотомана-профи» и «Лотомана-гуру». Чем выше статус, тем ценнее приз на кону. Покрутить колесо можно один раз за каждый зарегистрированный билет. Призы в виде промокодов и скидок, которые помогут сохранить семейный бюджет, предоставляют 12 партнеров: Дом.РФ, СК Согласие, KupiVip, Kari, DeliveryClub, Орматек, MyBook, SunLight, Megogo, LeoMax, Викиум, Дочки-Сыночки. А значит подарки будут максимально полезными и разнообразными.

Как только участник набирает 2 000 лотокоинов, он получает статус «Лотоман-гуру». А это – пропуск в третий этап и ряды претендентов на главный приз месяца. Причем каждые 2 000 лотокоинов – это одна заявка на розыгрыш приза. То есть, чем больше билетов вы приобретете, тем больше шансов на суперприз. Как принять участие в проекте? Купить лотерейный билет и зарегистрировать его на сайте www.lotomania.stoloto.ru. Каждый потраченный на лотереи рубль будет равняться одному лотокоину. Как только участник наберет 2 000 лотокоинов, он сможет рассчитывать на главный приз месяца. Срок действия лотокоинов 1 месяц и в начале нового месяца они обнуляются. Не упустите возможность стать миллионером или владельцем автомобиля. Участвуете в «Лотомании», старт которой состоялся 6 июля. Пусть фортуна улыбнется именно вам, а удача идет навстречу.

Срок проведения акции: 06.07.2020-20.12.2020 (включая сроки выдачи призов).