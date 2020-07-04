Отдохнуть две недели в Крыму за 100 тысяч. Это реально?!

Продолжение.

Часть 1. Часть 2. Часть 3.

«ИНДЕКС ДЖЕМА»

Крымские цены всегда вымораживали приезжих, а местных – еще больше. Потому что одно дело отдыхать в Крыму на «материковую» зарплату и слегка кривиться от привычных «московских» цен. И совсем другое дело жить в провинции, в которой почему-то те же столичные цены на все.

Причины такого крымского ценообразования невозможно объяснить с помощью линейной логики. Помним, как в 15-17 годах, местные негоцианты так объясняли нам свои «конские» ценники:

- Ну вы же понимаете, логистика! Паромы через пролив, все стоит денег…

Хорошо. Мост работает второй год, паромы из Керченского пролива ушли в Грецию, неплохо заработав. Что происходит? Наш товарищ, Алексей Живов, перебрался в Крым несколько лет назад из Москвы, открыл здесь оздоровительный центр, прижился, но до сих пор не может понять: почему так все дорого?

- Слыхали про индекс биг-мака? – спросил нас он.

Крымские цены всегда вымораживали приезжих, а местных – еще большеФото: Юлия АЛЕХИНА

Мы покивали, это любимая фишка массовой прессы – сравнивать стоимость бутербродов одной всемирной сети быстрого питания в разных городах и странах.

- А я вывел в Крыму «индекс джема». Есть такой джем в стеклянных стаканчиках, мой любимый. Со скидками в Москве его можно купить за 70-90 рублей, по сути, это цена хорошего стакана, в который он упакован. Из стакана потом можно даже пить чай. В Махачкале я такой джем покупал за 105 рублей, а у нас он стоит 170-190! Почему?

Присоединяемся к риторическому вопросу. Почему сливки «Брянские», которые мы берем в магазине в Подмосковье за 65 рублей, в Крыму стоят 130? Почему сок «Добрый» - стоит в 2 раза дороже? Почему вся пляжная мишура дороже в 2 или даже в 3 раза? Санкции виноваты? Ага, как же.

Цены на бензин удивили. Они выше, как минимум, на 1 рубль за литр чем в МосквеФото: Юлия АЛЕХИНА

ТУПИК ЖАДНОСТИ?

- Цены, это наша известная проблема и санкции тут не при чем, - говорит нам известный крымский политолог Владимир Джаралла. Мы сидим на веранде обычного симферопольского ресторанчика. Полулитровый чайник чая с чабрецом, морковный торт и чашка латте обошлись нам в 1030 рублей, как в Москве. Дорого. Но, увы, привычно.

- Крым – тупик, - растолковывает ценовой парадокс наш собеседник:

- В цену возвращения фуры, перевозящей продукты, закладывается и обратная дорога. Назад фура идет пустой. Из Крыма нечего вывозить! И грузовые поезда, которые на днях запустили в Крым, цены тоже не очень изменят. Они позволят лишь снизить затраты на инфраструктурные проекты. Для потребителя все останется примерно по-прежнему. Вот как вам наши цены на бензин?

Вина лучше покупать непосредственно в магазинах при заводах-изготовителяхФото: Юлия АЛЕХИНА

Цены на бензин нас удивили. Они выше, как минимум, на 1 рубль за литр. При этом, после первой же крымской заправки, на приборной панели загорелся значок, называемый в народе «мясорубка» или «замените двигатель». Последний раз он загорался ровно год назад, после заправки на ободранной АЗС в Архангельской глуши. В Симферопольском сервисе считали ошибку – плохой бензин. Владимир нас утешает:

- Вы еще не застали первые годы после возвращения Крыма. Сразу же возник картельный сговор у продавцов горюче-смазочных материалов. Но в России оказалась хорошо работающая служба с говорящим названием ФАС. Хвосты им прищемили. Потом испуг прошел. К сожалению, жесткие меры у нас в дефиците…

Когда ФАС доберется до ларьков с продуктами в Крыму – неведомо. Может, и никогда – люди же покупают? Значит, всех все устраивает и коренных крымчан в том числе. Терпим.

Принцип простой: чем дальше от побережья, тем дешевлеФото: Юлия АЛЕХИНА

АРИФМЕТИКА СОВЕСТИ

Крым, конечно, способен удивлять непредсказуемостью, в том числе цен. Основные траты – питание. Питались мы по принципу: завтрак в отеле, обед в общепите, ужин в номере. Если бы мы сразу поселились в отеле за 3000 рублей в сутки, нам хватило бы нашего запаса денег дней на 15 или даже 20. Но мы экспериментировали с элитным отдыхом (см. нашу «Экспедицию в Крым» - Часть 2). А в Симферополе, по работе, пришлось поселиться в отеле для командировочных, который оказался на 30% дороже обычного жилья для курортников на море.

Не будем пугать читателя: в Крыму можно найти трактир на любой вкус и кошелек. Есть примеры.

Крым, конечно, способен удивлять непредсказуемостью, в том числе цен. Основные траты – питаниеФото: Юлия АЛЕХИНА

Опрятная татарская закусочная на обочине трассы под Коктебелем. Работают брат с сестрой, чебуреки жарятся на твоих глазах. Обед с шикарными чебуреками, чаем и литровым пакетом сока на троих – 390 рублей. Обещали заехать на обратном пути.

Ресторан на трассе за Ялтой, в глуховатом месте. Красиво, чисто. К ресторану через заросли жасмина проложена ковровая дорожка. Ощущения – оказался внутри пузырька с духами. Официанты, как из заведения на самой «золотой» улице Москвы - Тверской. Обед – 2000 рублей, два блюда, ничего особенного. Но дополнительный заказ поразил: 2 бутылки минералки и 2 булочки – ровно 500 рублей по чеку. Уходя, заметили табличку: «Ресторан продается».

В Крыму можно найти трактир на любой вкус и кошелекФото: Юлия АЛЕХИНА

Еще один ресторан при 4-х звездочном отеле. Барабулька утреннего улова, в кляре и с лимоном, подана на деревянной доске. Филе «морского кота» со сложным гарниром, нагеттсы для ребенка, стопка фирменной лавандовой наливки, кофе – тысяча рублей с небольшим! Из чего можно сделать вывод, что главный критерий в крымском ценообразовании - это СОВЕСТЬ ХОЗЯИНА.

В итоге, на 12-й день нашего путешествия, из 100 тысяч рублей, полученных в редакции под расписку, у нас осталось 25 тысяч. Как раз на обратную дорогу, с учетом непредвиденных ситуаций.

Не знаю, может в Турцию и можно съездить отдохнуть втроем за 100 тысяч на две недели? Но верится слабо. В любом случае, по возвращению в Москву, стоимость отдыха будет подсчитана до копейки, по чекам и предъявлена читателям «Комсомолки».

На любое снаряжение – спортивное, пляжное и туристическое наценка может быть и 200%. И 300%!Фото: Юлия АЛЕХИНА

ЧТО В КРЫМУ ДОРОЖЕ, ЧЕМ НА «МАТЕРИКЕ»?

1. Бензин, солярка – разница 1 рубль за литр.

2. Мобильная связь и интернет. Самый дешевый пакет местного оператора «Волна мобайл», тариф «Космос» - 550 рублей, увы, НЕ решит проблем. Несколько гигабайт интернета, идущие в комплекте, для современного смартфона – на несколько дней.

3. Основные российские банки берут комиссию за снятие наличных в Крыму - 1-1,5%.

4. Все продукты известных российских брендов.

5. Любое снаряжение – спортивное, пляжное и туристическое. Наценка может быть и 200%. И 300%!

По возвращению в Москву, стоимость отдыха будет подсчитана до копейки, по чекам и предъявлена читателям «Комсомолки»Фото: Юлия АЛЕХИНА

А ЧТО ДЕШЕВЛЕ?

1. Овощи – встречаются цены и 5 рублей за кило (лук) и 20 рублей (морковь).

2. Сезонные фрукты при покупке за пределами курортных зон. По принципу: чем дальше от побережья, тем дешевле.

3. Вина, при покупке их непосредственно в магазинах при заводах-изготовителях. А так, самое модное вино «Черный доктор» в Москве стоит даже чуть дешевле. В магазине в Новом Свете – 965 рублей, а в Москве – 917 рублей.

Сезонные овощи можно купить не дорогоФото: Юлия АЛЕХИНА

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