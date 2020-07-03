День Госавтоинспекции-2020: успехи налицо, но работы меньше не становится

В этот день в 1936 году Совнарком СССР издал постановление за номером 1182 - «Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР». Иными словами, сегодня - день рождения Госавтоинспекции. До 1936 года регулированием уличного движения занималась милиция, в структуре которой были ОРУД - отделы регулирования уличного движения.

Во все время существования ГАИ-ГИБДД главной задачей этой структуры была (и остается) борьба с аварийностью и смертностью на дорогах России. В последние 10-12 лет в этой сфере действительно произошли кардинальные изменения. Если в 2008 году на дорогах России погибли 29 936 человек, то в 2019 - 16981 человек. Конечно, это тоже много, очень много - по сути, один небольшой город. Но, тем не менее, нельзя не отметить, что ключевой показатель безопасности дорожного движения за последний 10 лет улучшился практически в два раза. Самое удивительное, что за это же время автомобилей в стране стало в полтора раза больше!

Достигнутые по итогам прошлого года показатели безопасности дорожного движения “вписались” в промежуточные цели, определенные нацпроектом “Безопасные и качественные автомобильные дороги”, рассчитанным до 2024 года. Однако уже сейчас очевидно, что существующей динамики снижения аварийности и смертности недостаточно для того, чтобы достичь главного целевого показателя нацпроекта - социальный риск (число погибших в ДТП на 100 тыс. чел.) должен сократиться с нынешних 11,6 до 4 человек. Президент России Владимир Путин поставил еще одну амбициозную цель - выйти к 2030 году на “нулевую” смертность на дорогах.

Эксперты отмечают, что абсолютный ноль в графе “Погибшие” - трудновыполнимая задача, однако само стремление к этой цели заставит и дальше находить и принимать интересные и неожиданные решения. Хотя и от вполне ожидаемых и не самых приятных - увеличения штрафов, например - отказываться никто не будет. В первую очередь это касается нарушений за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Так, в проекте нового КОАП появился штраф в размере 50 000 рублей: его хотят взимать с водителей, которые откажутся от медицинского освидетельствования (то есть, фактически признаются в том, что сели за руль пьяными), если в салоне при этом, будет несовершеннолетний в возрасте до 16 лет.