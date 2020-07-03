Кирилл Емельянов из «Кадетства» пошел вразнос: уснул в полицейском участке с обмоченными штанами, отказывался платить алименты

Мало кто любил Сырника (Алексей Сырников) из «Кадетства» — офицерский сынок с внешностью и повадками крысы стучал на других суворовцев, провоцировал драки, и зрителями был прозван не иначе как Гнидой.

Мало кто любил СырникаФото: кадр из фильма

Кирилл Емельянов, воплотивший этот образ, признавал, что такая кличка лучше всего подходит герою и даже носил футболку «Гнида из «Кадетства».

Кирилл Емельянов в образеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Можно долго спорить, определяют ли судьбу актера его роли, но вот, к примеру, 29-летний Кирилл до сих пор не может наладить карьеру и личную жизнь: ушел от жены, родившей ему двух сыновей, давно не снимается в кино и периодически фигурирует в городской хронике в стиле Алексея Панина — то попал в полицию за наезды на врачей, то в суд за оскорбление полицейских загремел, то в ОВД обмочился.

Теперь выяснилось, что и бывшей супруге, коллеге по театру Школа современной пьесы Екатерине Директоренко, актер никак не помогал — еще в 2019 году она подала иск в Мосгорсуд на взыскание алиментов. Довольный отец выкладывал в инстаграм фото с наследниками — Степой и Василием, но в их жизни, как оказалось, никакого участия не принимал. Хотя уверял всех в обратном и клялся, что мать запрещает ему видеться с детьми (откуда же тогда фотографии с ними?).

otec_kirill Прабабушка и правнуки .

30 июня, как значится в актах на официальном сайте Мосгорсуда, иск Директоренко был частично удовлетворен. И суд обязал Емельянова платить на содержание каждого из любимых сынишек по 17 тысяч рублей. Сумма неподъемная. Особенно для актера, который нигде не работает. Последняя картина Кирилла — сериал «Синичка-2», где он сыграл наркомана Чаки — вышла в эфир в 2018 году. Видимо, впав в затяжное творческое пике, Емельянов (аккаунт в инстаграме он назвал otec_kirill, очевидно, из любви к сыновьям) и решил скрываться от жены и алиментов.

30 июня, как значится в актах на официальном сайте Мосгорсуда, иск Директоренко был частично удовлетворен

Кстати, это не первое судебное разбирательство для актера за последнее время. В марте текущего года Емельянов был задержан за нападение на врачей. Все началось с того, что Кирилл отдыхал актер в квартире на Мосфильмовской в компании инстаграм-модели Екатерины Бобковой, прославившейся на всю страну тем, что составила компанию Павлу Мамаеву и Александру Кокорину в роковое утро в «Кофемании» год назад (согласно материалам судебного дела — садилась на колени к Кокорину, а потом «наклонялась в пах»). https://www.instagram.com/p/BsqqzJUAmy8/?utm_source=ig_embed

В определенный момент, как уверяет девушка, актер не справился с ролью тамады и упал головой о стол, разбив лицо, и потерял сознание.

Перепуганная модель вызвала скорую. И когда врачи привели Емельянова в чувства, он тут же «включил Гниду» и кинулся на них с кулаками, не забывая материть. Пришлось вызывать полицию. Но и это не помогло. Распоясавшийся Кирилл обругал и наряд, угрожая проблемами по службе. За что получил иск в суд. Актеру инкриминируют статью 319 УК РФ — «Оскорбление представителя власти».

Процесс по этому делу все еще продолжается

В ОВД дебошир уснул настолько крепко, что не справился с работой организма и не нарочно обмочил джинсы.

В ОВД дебошир уснул

Процесс по этому делу все еще продолжается — и затянулся из-за неявки на суд адвоката актера. Ближайшее разбирательство назначено на 13 июля.

На звонки «КП» Кирилл Емельянов и Екатерина Директоренко не ответили. Агент актера Наталья Гнеушева оставила информацию об удовлетворенном иске по алиментам без комментариев. Директор актера Алексей Новацкий прочитал сообщение «КП» в мессенджере, но предпочел его проигнорировать.