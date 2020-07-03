2020-07-03T19:38:40+03:00
Происшествия

Замминистра Марина Лукашевич задержана за аферу на 40 миллионов. Что известно о деле

Следователи раскрыли преступную схему и рассказали, как чиновнице удалось украсть деньги
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Марина Лукашевич является статс-секретарем — заместителем министра. Фото: minobrnauki.gov.ruМарина Лукашевич является статс-секретарем — заместителем министра. Фото: minobrnauki.gov.ru
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Сначала в сети появились заявления о том, что за хищение бюджетных средств выделенных Министерству образования были задержаны два предпринимателя. Потом стало известно, что дело о мошенничестве в первую очередь касается статс-секретаря - заместителя министра науки и высшего образования Марины Лукашевич.

Именно ее задержали за преступление, которое привело к исчезновению 40 миллионов бюджетных рублей, выделенных для ремонта в интересах министерства.

- В 2016 году Лукашевич заключила ряд договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в интересах Министерства образования и науки. Она подделала отчеты о выполненной работе. Принимал работу сообщник подозреваемой, который в то время занимал в Министерстве образования руководящую должность, - пояснили "Комсомолке" в Главном следственном управлении ГУ МВД России по г. Москве. Любопытно, что к 2018 году Лукашевич сумела не только баснословно разбогатеть, но и занять пост замминистра в Министерстве образования. Она одна из тех, кто занимался обеспечением в образовательных учреждениях того самого пресловутого дистанционного образования, так как отвечала в министерстве за нормативную деятельность и продвигала законодательные инициативы в Госдуме России.

Примечательно, что подельник Лукашевич также разбогател и тихо ушел из Минобра в коммерцию. Он возглавил фирму, которая не потеряла контакты с его прежним местом работы. В общем, подельники фактически поменялись местами работы. Сейчас все эти хитросплетения разбирает следствие.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантов подозревают в мошенничестве.

- Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве и ГСУ проведено более 30 обысков, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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