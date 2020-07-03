2020-07-03T19:32:29+03:00
В мире

Голландский суд по MH17 заслушает ещё и версию российской стороны

К материалам дела будет приобщена альтернативная экспертиза от концерна «Алмаз-Антей»
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Суд становится действительно состязательным, а его позиция — не столь вызывающе антироссийскойСуд становится действительно состязательным, а его позиция — не столь вызывающе антироссийскойФото: GLOBAL LOOK PRESS
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К неожиданному решению пришёл суд в голландском Схиполе (расположен неподалёку от аэропорта, откуда 17 июля 2014 года вылетел «Боинг» рейса MH17: этот самолёт был сбит над Донбассом в разгар боевых действий между Украиной и народными республиками, погибли почти 300 человек на борту).

Нынешний суд в Схиполе многие упрекали в ангажированности: фактически там была представлена лишь одна точка зрения — Запада и Украины — о якобы «вине России».

И вот судья Хенрик Стинхейс на слушаниях 3 июля постановил привлечь в качестве участника эксперта российского концерна «Алмаз-Антей», а также приобщить к процессу отчёт данной организации (на английском языке). Такое решение принято по ходатайству адвокатов защиты.

«Алмаз-Антей» — производитель ракеты, из которой, предположительно, был сбит злополучный «Боинг». Ещё четыре года назад этот концерн провёл собственный анализ обломков, на основании чего восстановил траекторию и вероятную точку пуска ракеты. Которая могла находиться на территории, на тот момент подконтрольной Вооружённым силам Украины.

Тем самым суд становится действительно состязательным, а его позиция — не столь вызывающе антироссийской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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