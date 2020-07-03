2020-07-03T21:37:05+03:00
Звезды

"Попытка избежать наказания": брат погибшего в ДТП Сергея Захарова в шоке от новых заявлений Ефремова

Мужчина назвал происходящее провокацией
Ольга ЛИБГАРДТ
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В рамках расследования дела Ефремова о смертельном ДТП возбуждено также уголовное дело о сбыте наркотиковВ рамках расследования дела Ефремова о смертельном ДТП возбуждено также уголовное дело о сбыте наркотиковФото: Борис КУДРЯВОВ
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Брат погибшего в смертельном ДТП в центре Москвы Сергея Захарова в шоке от заявлений Михаила Ефремова. По словам Валерия Захарова, отказ артиста признать себя виновным он расценивает как провокацию и попытку избежать наказания.

"Мы, признаться, очень устали морально от удивительных заявлений, которые высказывала защита Михаила Ефремова последние дни: то про усыновление детей Сергея, то про 100 млн, которые мы якобы требуем от Ефремова (хотя ни разу ни с кем даже не общались). Но сегодняшнее заявление о невиновности Михаила Олеговича нас просто повергло в шок", - цитирует RT родственника Сергея Захарова.

Он назвал происходящее не просто провокацией, а "явной попыткой избежать наказания". "Мы этого и боялись изначально, поэтому и пошли на телевидение, чтобы предать огласке", - отметил Валерий Захаров.

Напомним, заявление адвоката Михаила Ефремова о том, что актер отказался признать вину в смертельном ДТП, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Ярые фанаты артиста пришли в неописуемый восторг и уже понабежали к дому артиста в Плотниковоми переулке, скандируя слова поддержки.

Поклонники Ефремова собрались под окнами квартиры артиста.

Меж тем адвокат Михаила Олеговича пояснил слова о том, что "актер не признает своей вины в ДТП, однако признает, что оно было совершено его автомобилем". Эльман Пашаев заявил, что этот вопрос на допросе не поднимался. "Не знаю, почему меня так поняли. Я не говорил, что он отказался от признания вины. Мой подзащитный признает, что произошла автоавария с его машиной. И он готов помочь родственникам погибшего как верующий и добрый человек", - цитирует его ТАСС.

В свою очередь, адвокат семьи погибшего Захарова прогнозирует появление нового публичного обращения от актера. По словам Александра Добровинского, оно может прояснить ситуацию со сменой позиции артиста.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов на джипе выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон. Водитель пострадавшей машины Сергей Захаров умер в больнице через несколько часов после ДТП. Экспертиза показала наличие в крови актера не только алкоголя, но и наркотиков. В рамках расследования дела Ефремова о смертельном ДТП возбуждено также уголовное дело о сбыте наркотиков. 12 июня артист попросил прощения у семьи погибшего водителя и предложил им помощь. Однако родня Захарова помощь не приняла. 3 июля актер, по словам адвоката, заявил о невиновности в смертельном ДТП в центре Москвы. Мол, его подзащитный признает, что в аварии участвовала его машина, но не он сам.

Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

ИСТОЧНИК KP.RU

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