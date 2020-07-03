Видео потопа в Москве: дороги превратились в реки, вода сносит веранды

Сильный ливень 3 июля обрушился на Москву. В городе одновременно в нескольких точках фиксировали подтопления: бурный «водопад» по лестнице к станции метро «Медведково», затопило переход к станции метро «Строгино», снес веранды. Подтопления пришлось ликвидировать сотрудникам Мосводосток.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788592" frameborder="0"></iframe> В Москве и Подмосковье начался сильный ливень.

«КП» сняла, как машины с трудом передвигались по улице Свободы. Дорогу залило так, что в шлепках там пройти было невозможно. Машины сбрасывали скорость, чтобы проехать по большой воде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788615" frameborder="0"></iframe> Последствия ливня в Москве.

Водители фиксировали, как на машины, передвигающиеся по Волоколамскому шоссе, падал град.

Сильный ливень 3 июля обрушился на МосквуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Красногорске на трассах образовались реки. Затоплен оказался микрорайон Павшинская пойма, улицы Лесная, Трикотажная и Волоколамское шоссе. Люди, которые ехали в этот момент в общественном транспорте, тоже пришлось промочить ноги - вода зашла в низкопольные автобусы. Много воды на развязке Волоколамского и Ильинского шоссе, на улицах Комсомольской, Вокзальной. Подтопило и улицы в поселке Нахабино.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788594" frameborder="0"></iframe> В Москве из-за сильного ливня затопило автодорогу.

Поток машин создавал волны на Новорижском и Рублевском шоссе. Москвичи говорили, что машины стали буквально плыть.

- Волны такие, хоть купальник доставай. Конечно, ливень сильный, - написала Анастасия Молчанова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788602" frameborder="0"></iframe> Павшинскую пойму опять затопило.

Кстати

Синоптики говорят, что ливень продлится до полуночи, но будет идти не на всей территории Москвы. В МЧС рекомендуют не укрываться под деревьями и не ходить возле рекламных щитов.

Дороги превратились в рекиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788622" frameborder="0"></iframe> Сильный ливень в Москве сносит веранды.

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