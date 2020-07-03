Видео потопа в Москве: дороги превратились в реки, вода сносит веранды
Сильный ливень 3 июля обрушился на Москву. В городе одновременно в нескольких точках фиксировали подтопления: бурный «водопад» по лестнице к станции метро «Медведково», затопило переход к станции метро «Строгино», снес веранды. Подтопления пришлось ликвидировать сотрудникам Мосводосток.
В Москве и Подмосковье начался сильный ливень.
«КП» сняла, как машины с трудом передвигались по улице Свободы. Дорогу залило так, что в шлепках там пройти было невозможно. Машины сбрасывали скорость, чтобы проехать по большой воде.
Последствия ливня в Москве.
Водители фиксировали, как на машины, передвигающиеся по Волоколамскому шоссе, падал град.
Сильный ливень 3 июля обрушился на МосквуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Красногорске на трассах образовались реки. Затоплен оказался микрорайон Павшинская пойма, улицы Лесная, Трикотажная и Волоколамское шоссе. Люди, которые ехали в этот момент в общественном транспорте, тоже пришлось промочить ноги - вода зашла в низкопольные автобусы. Много воды на развязке Волоколамского и Ильинского шоссе, на улицах Комсомольской, Вокзальной. Подтопило и улицы в поселке Нахабино.
В Москве из-за сильного ливня затопило автодорогу.
Поток машин создавал волны на Новорижском и Рублевском шоссе. Москвичи говорили, что машины стали буквально плыть.
- Волны такие, хоть купальник доставай. Конечно, ливень сильный, - написала Анастасия Молчанова.
Павшинскую пойму опять затопило.
Кстати
Синоптики говорят, что ливень продлится до полуночи, но будет идти не на всей территории Москвы. В МЧС рекомендуют не укрываться под деревьями и не ходить возле рекламных щитов.
Дороги превратились в рекиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Сильный ливень в Москве сносит веранды.
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Ливень затопил станцию метро в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU