2020-07-03T21:11:14+03:00
Политика

Павел Крашенинников: В развитие Конституции теперь надо будет принять порядка 100 новых законов

Об этом глава Комитета Госдумы по законодательству после встречи у Президента России рассказал обозревателю KP.RU Александру Гамову
Александр ГАМОВ@gamov1
Поделиться:
Павел КрашенинниковПавел КрашенинниковФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

- ...Павел Владимирович, я обратил внимание на одну заметную фразу Владимира Путина, которую он произнёс на встрече с участниками Рабочей группы по внесению изменений в Конституцию... Президент сказал, что работа только начинается, что Основной Закон необходимо будет обеспечить законодательством, предстоит большая работа. Что он имел в виду? Было какое-то продолжение обсуждения именно этой повестки?

- Речь идет о том, что мы должны продолжить работу над развитием базовых моментов... Нужны федеральные конституционные законы, и - просто федеральные.

Мы насчитали порядка ста таких законов. Плюс, конечно, и региональные акты - они также должны быть приведены в соответствие с обновленной Конституцией.

- Я так понял, что и ваша группа - она не расформирована...

Павел Крашенинников: «В развитие Конституции теперь надо будет принять порядка 100 новых законов».

00:00
00:00

- Нет - теперь нас преобразовали в группу по мониторингу введения в действие Конституции.

- То есть, ваша задача...

- Я думаю, что мы как раз будем смотреть, как готовятся акты, насколько они соответствуют Основному Закону.

- А вот какие базовые моменты вы считаете самыми главными?Я понимаю, что все сто - главные, но все-таки – с чего вы начнете? С железобетонных столбов на границе, да?

- Имени Машкова.

Мы неоднократно говорили, что есть часть норм, которые уже сейчас - непосредственно действующие. Но, тем не менее, они должны быть обеспечены буквой закона...

- Например.

- Ну, вот - индексация пенсий - она должна быть предусмотрена в законе о бюджете. Так ведь?

- Наверное.

- Так же - по системе здравоохранения, там много моментов.

По судам, по прокуратуре... Опять же - и Семейный кодекс, Закон об опеке.

- Госсовет будут формировать.

- А ещё - Закон о правительстве. Ведь теперь по-новому будут назначать федеральных министров.

С завтрашнего дня - если вдруг кого-то будут назначать, начнет уже действовать новый порядок.

Если какие-то истории начнут возникать - допустим, по поводу призывов к передаче наших территорий, - тоже ответственность уже будет наступать. И так далее...

- А сколько лет вам потребуется, чтобы эти сто законов как-то сформировать?

- Вы знаете, сегодня от некоторых слышал, что надо быстро это все сделать. А я считаю, что нам надо делать это качественно, прежде всего. Вот это - самая главная задача.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Русские, Бог и пенсии: что дадут принятые поправки в Конституцию

Объясняем, как поменяется жизнь россиян после 1 июля (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Валерий Фадеев, советник Президента РФ: Результат очень многих удивит. Потому что много было разговоров, что народ не поддержит
Председатель Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека – о первых итогах голосования по поправкам в Конституцию
Новости 24
Ливень в Москве 3 июля 2020: Дерево упало на линию метро
"Бассейн на колесах": Пассажиры сняли видео в затопленном автобусе в Красногорске
Геннадий Хазанов опроверг сообщения о срочном вызове врачей
Губернатор Подмосковья поручил экстренным службам готовиться: «Дождь будет идти всю ночь»
Гэтжи о смерти отца Хабиба Нурмагомедова:"Душераздирающие новости, он был легендой"
В ВОЗ заявили, что мир может избежать второй волны коронавируса
Тренер Макгрегора:"Нурмагомедов-старший был гением единоборств"
Роспотребнадзор до 2021 года запретил утренники и балы в детсадах и школах
В Афинах экстренно сел самолет из-за срабатывания датчика возгорания
Новый штамм свиного гриппа в Китае может привести к новой пандемии, считают в Роспотребнадзоре
Четыре человека погибли после взрыва на фабрике фейерверков в Турции
"Не хватает рабочих рук": Путин заявил о заинтересованности России в мигрантах
Задержанным чиновником Минобрнауки оказалась замминистра Лукашевич
В Москве задержан чиновник Минобрнауки по делу о хищении бюджетных денег
"Дисциплина важнее таланта": Игорь Рыбаков раскрыл тренерский секрет Абдулманапа Нурмагомедова
Путин выразил Хабибу Нурмагомедову соболезнования в связи со смертью отца-Абдулманапа
Минобороны РФ: разрушение ДРСМД не связано с деятельностью Китая
В Москве 3 июля объявлено экстренное предупреждение из-за ливня и сильного ветра
Адвокат Ефремова передумал и опроверг свои слова о непризнании вины актером
Гидрометцентр предупредил о высоком уровне пожароопасности на юге страны
«Рыба расист»: Вандалы осквернили памятник русалочке, а в Сети гадают – почему
Слушания по делу о крушении рейса MH17 назначены на 31 августа
Путин назвал замечательной идеей уроки исторической памяти в школах
В Московской патриархии прокомментировали лишение сана схимонаха Сергия