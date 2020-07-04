Версия: коронавирус - самая масштабная операция в истории спецслужб США

Эта экстравагантная версия стала весьма популярной среди конспирологов Запада.

2 июля масла в огонь подлил арест ФБР светской львицы Гислейн Максвелл, правой руки миллиардера Джеффри Эпштейна. Организатора международной сети педофилов, куда якобы входили известные политики типа Билла Клинтона, сын английской королевы принц Эндрю, супербогачи, звезды Голливуда…

Самого Джеффри ФБР арестовало ровно год назад. За сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних и торговлю ими ему светило 45 лет! Но до суда Эпштейн не дожил. 10 августа его нашли повешенным на простыне в одиночной камере Особого блока Манхэттенской федеральной тюрьмы. Неподалеку от штаб-квартиры могущественной ФБР.

Просьба не путать Эпштейна с героем другого громкого сексскандала за океаном, продюсером Харви Вайнштейном. Харви специализировался исключительно на взрослых актрисах, «пользовал» их в одиночку. Поэтому дожил до суда, получил по весне 23 года тюремного заключения. Эпштейн предпочитал малолеток. Делился ими с сильными мира сего. Это его и погубило.

Самого Джеффри ФБР арестовало ровно год назадФото: GLOBAL LOOK PRESS

ИЗ ГРЯЗИ В КНЯЗИ

История Джеффри – классический пример «Американской мечты», когда человек из низов добивается грандиозного успеха. Родился в Бруклине, в семье садовника и домохозяйки. Отлично учился в школе. Подался в финансисты. Был консультантом в инвестбанке, поучаствовал в одной из крупнейших финансовых пирамид в американской истории. Но вовремя смотал удочки до ее краха, избежав суда. Создал собственную компанию J. Epstein & Co для управления активами богатейших клиентов. Сам выбился в миллиардеры. Владел крупнейшей частной резиденцией на Манхэттене, домами в Париже, Майами, Нью-Мексико, парой райских островов, яхтами, двумя самолетами, 15 авто.

Поворотной в его судьбе стала встреча с Гислейн Максвелл. Любимой дочерью лорда Роберта Максвелла, друга Брежнева и других мировых политиков, хозяина одной из крупнейших в ХХ веке медиа-империй планеты. В середине 80-х она охватывала 125 государств.

До суда Эпштейн не дожил. 10 августа его нашли повешенным на простыне в одиночной камереФото: REUTERS

В ноябре 1991 г яхта «Леди Гислейн», названная в честь дочери, «отдыхала» под звездным небом Атлантики неподалеку от Канар. Лорд отправился спать уже под утро. И… пропал. Позже обнаружили в океане труп. Судя по травмам на теле богатыря, его сбросили с яхты…

На самом деле покойник был Мехелом Гершовичем Гохом, уроженцем украинского поселка Солотвино. Менял имена, как перчатки, поскольку с молодости работал на четыре ведущих спецслужбы мира – ЦРУ, МИ-6, КГБ, Моссад. Израильтяне, судя по всему, и прикончили ставшего ненужным агента, который слишком много знал.

Гислейн после гибели отца сразу перебралась в Штаты. Здесь влюбилась в красавца Эпштейна, который был старше ее на 9 лет. Познакомила его с Биллом Клинтоном, сыном Елизаветы II принцем Эндрю, другими высокопоставленными и титулованными приятелями покойного папаши. Она, кстати, была на свадьбе дочери Клинтонов Челси.

Светская львица стала поставлять Эпштейну несовершеннолетних девицФото: EAST NEWS

Гислейн надеялась, что Джеффри женится на ней. Но у того была маленькая слабость – девочки. И огромный сексуальный аппетит. Требовалось три оргазма в день, как заявляли потерпевшие. На что не пойдешь ради любви?! Светская львица стала поставлять Эпштейну несовершеннолетних девиц, обучать их ласкам. "Гислейн была влюблена в Джеффри также, как в своего отца, - пишет швейцарская Le Temps. - Она всегда думала, что, чем больше сделает для него, тем больше радости ему принесет и тогда он женится на ней. Любовница, сексуальная партнерша, лучший друг, хранительница его роскошной империи, сводница в сети несовершеннолетних , или все вместе, в любом случае она стала для него незаменимой женщиной и сторонницей.»

«ЛОЛИТА-ЭКСПРЕСС»

Жизнь Гислейн и Джеффри стала вращаться вокруг секса.

В 2005 году ФБР начало тайное расследование. Были получены показания 36 девочек. За секс с несовершеннолетними, растление Эпштейну светило пожизненное. Но прокурор Александр Акоста разрушил многомесячное расследование ФБР. Утвердив тайную сделку Эпштейна со следствием. Вместо пожизненного Джеффри получил всего 1.5 года тюрьмы. При этом мог шесть дней в неделю… ездить из тюрьмы в свой офис в Палм-Бич и работать там по 12 часов! А спустя 13 месяцев его и вовсе освободили. Условно-досрочно. Насмешка над правосудием! Как видим, связи – они и в демократической законопослушной Америке связи!

Особняк Джеффри Эпштейна в Палм-БичФото: REUTERS

Но ФБР продолжало идти по следу. 6 июля 2019 года вернувшийся из Франции на своем Боинге Джеффри был арестован в аэропорту Нью-Джерси за старые и новые грехи. Чтобы покровители не смогли вновь воздействовать на ход следствия, ФБР стало сливать в прессу компромат на арестанта. Через неделю ушел в отставку министр труда США Акоста. Тот самый, что в бытность свою прокурором заключил с секс-преступником странную сделку и избавил от многолетнего срока. Саму сделку признали незаконной.

Стали всплывать любопытные обстоятельства. Джеффри не только сам «пользовал» девочек 14-16 лет, но и делился ими с могущественными друзьями. Сексзабавы снимались на скрытые камеры. Видимо, для возможного шантажа высокопоставленных педофилов. В его резиденции нашли огромный видео и фотоархив с обнаженными подростками. Оргии проходили не только в манхэттенской резиденции, особняке в Палм-Бич, на ранчо «Зорро», но и на личном острове Грейт-Сейнт-Джеймс в Карибском море. Злые языки прозвали его «островом педофилов». Гостей и девочек туда доставляли на яхте «Леди Гислейн», названной в честь помощницы в амурных делах. И на личном самолете Эпштейна Боинг 727, оборудованном роскошными кроватями. Лайнер имел прозвище - «Лолита Экспресс». Судя по бортовым журналам, 26 раз пассажиром «Лолиты» был бывший президент США Билл Клинтон. В 2002 году Клинтон летал на «Лолите» в Африку в компании хозяина самолета и актера Кевина Спейси, который недавно тоже стал героем громкого сексуального скандала. Правда, с мальчиками. Из-за чего актера лишили премии «Эмми», выгнали из сериала «Карточный домик», вырезали все сцены с ним в фильме «Все деньги мира».

В особняке Эпштейна нашли странную картину «Клинтон в синем платьице».

Много шума наделала «черная телефонная книжка» Эпштейна. В ней сотни контактов! Бывшие премьеры Англии, Испании, Израиля, наследные саудовские принцы, члены кланов Кеннеди, Рокфеллеров и Ротшильдов, миллиардеры, политики, ученые, послы, свыше десятка помощников Клинтона, покойный Майкл Джексон, Мик Джаггер, Алек Болдуин, Наоми Кэмпбелл, Мадонна и многие другие звезды. Только телефонов сына английской королевы принца Эндрю, герцога Йоркского целых 15. Его личных и помощников.

Мало ли чьи контакты могут оказаться в записной книжке известного финансиста, миллиардера? Но в прессу слили показания одной из свидетельниц обвинения - Виктории Робертс. В 15 лет ее устроила «массажисткой» к Эпштейну та самая Гислейн Максвелл! Джеффри «делился» ею с принцем Эндрю и другими богатыми друзьями, потом просил рассказывать подробности о сексе. Для доказательства Виктория предъявила фото, где она, 17-летняя, стоит с сыном английской королевы и Гислейн. Сделан снимок на квартире Максвелл. В СМИ также были опубликованы фото принца в особняке Эпштейна и на прогулке с миллиардером в 2010 году. Уже после первой отсидки официального секс-преступника.

Получается, ФБР вышло на организатора международной сети влиятельных педофилов. Пикантности придавал факт, что Эпштейн - не обычный миллиардер, помешанный на сексе с несовершеннолетними. Он прежде входил в совет Фонда Рокфеллера, был членом авторитетнейших на Западе организаций - Совета по международным отношениям и Трёхсторонней комиссии. Эта Комиссия была создана в 1973 году по инициативе Бильдербергского клуба, в том числе Дэвида Рокфеллера, Генри Киссинджера и Збигнева Бжезинского. Объединяет от 300 до 400 наиболее известных и влиятельных лиц США, Западной Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона - бизнесменов, политиков и интеллектуалов. Также покойный был крупным спонсором Гарвардского университета.

В прессу слили показания одной из свидетельниц обвинения - Виктории Робертс

И щедрым спонсором Демократической партии США.

Самый массовый слив компромата случился в пятницу 9 августа 2019 г. В прессе появились около двух тысяч страниц рассекреченных документов по делу Эпштейна, включая расшифровки телефонных звонков.

На следующий день 66-летнего миллиардера нашли повешенным в камере.

ОН СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ

Официальная версия – самоубийство. Но многие до сих пор не верят в это. Арестант находился под специальным надзором. Охранники должны были проверять Эпштейна каждые 30 минут. Однако в день трагедии он несколько часов оставался без присмотра, пока не был найден мертвым. Накануне от него убрали сокамерника, оставив в одиночестве…

Генеральный прокурор США Уильям Барр признал: "В связи со смертью Эпштейна возникают серьезные вопросы, требующие ответов". Президент Дональд Трамп призвал к полному расследованию обстоятельств самоубийства.

Ряд конспирологов США по-прежнему считают, что к смерти Эпштейна приложили руку Билл и Хиллари Клинтон. За океаном давно гуляет мрачный список людей, связанных с этой парой, которые умерли при загадочных обстоятельствах. Эпштейн стал в списке 48-м! Популярный комик Терренс Уильямс еще 25 июля написал в Твиттере: «Мы узнали, что Джеффри Эпштейн был близок к Клинтонам, и теперь его ждет самоубийство!» В день трагедии он напомнил о своем сбывшемся пророчестве: « 25.07.19 я предсказал, что Джеффри Эпштейн умрет. Это безумие, когда люди в конечном итоге умирают и умирают от самоубийства, когда у них есть информация о Клинтонах.»

Полагаю, многие влиятельные особы по ту и эту сторону океана вздохнули свободно. Их тайны ушли вместе с Джеффри в могилу без всякого надгробия на кладбище «Звезда Давида» в Палм-Бич.

Они надеялись, что громкое дело века о секс-преступлениях с малолетними закроют из-за смерти обвиняемого. Тем более, что Гислейн Максвелл, ключевая свидетельница по этому делу века, очень много знающая, продала свой дом в Нью-Йорке за 15 млн долларов и исчезла…

Но, оказывается, ФБР по-прежнему вело сводницу, которая часто меняла адреса, номера телефонов. «Сегодня мы объявляем об аресте одного из злодеев расследования», - заявил 2 июля на пресс-конференции Уильям Суини, зам директора ФБР в Нью-Йорке. Гислейн предъявлено шесть обвинений, включая склонение несовершеннолетних к поездкам для занятия незаконным сексом. «Максвелл, предположительно, устанавливала дружеские отношения с несовершеннолетними девушками, приглашая их в кино или поход по магазинам, расспрашивая об их жизни и семьях, а затем, выстроив взаимопонимание, "пыталась нормализовать сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней жертвы, обсуждая сексуальные темы, раздеваясь перед жертвой, присутствуя, когда несовершеннолетняя жертва была раздета, и/или присутствуя во время сексуальных актов с участием несовершеннолетней жертвы и Эпштейна".

Все это длилось с 1994 года!

Максвелл грозит 35 лет тюрьмы. Если она пойдет на сделку со следствием и заговорит, многим влиятельным персонам в мире мало не покажется… Кстати, органы правосудия США официально ждут показаний от принца Эндрю, герцога Йоркского. Который из-за скандала и так уже сложил многие обязанности члена королевской семьи Британии.

…И НАРКОТИК, ПРОДЛЯЮЩИЙ МОЛОДОСТЬ

Но при чем здесь коронавирус, спросите вы.

- По многочисленным конспирологическим сайтам стран Запада с начала пандемии гуляет теория заговора, суть которой в том, что с помощью коронавируса американские спецслужбы по указанию Трампа якобы выявляют сотни высокопоставленных педофилов, - говорит член Совета по внешней и оборонной политике, экс-глава российского Бюро Интерпола Владимир Овчинский. – Запустили версию сторонники американского конспирологического движения QAnon. Весьма влиятельного и популярного ныне за океаном. Основал его осенью 2017 года некий аноним, выступающий в Сети под псевдонимом Q (отсюда название движения, эта же буква – отличительный знак на одежде его членов.) Q выдает себя за одного из ближайших секретных советников Трампа, которому президент поручил сообщать народу важные сведения. Q утверждал, что руководство Демократической партии, включая Хиллари Клинтон и ее мужа Билла, многие американские и мировые политики, знаменитости - сатанисты, объединенные в большую международную сеть торговли и сексуальной эксплуатации детей и подростков. Дескать, миллиардер Джеффри Эпштейн не только устраивал мировой элите на своем «острове педофилов» оргии с несовершеннолетними, но и снабжал особым наркотическим препаратом адренохромом, продляющим молодость. Этот наркотик упоминается в культовых фильмах прошлого века «Заводной апельсин», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе».

Сын Елизаветы II принц Эндрю, герцог ЙоркскийФото: GLOBAL LOOK PRESS

Адренохром, по данным конспирологов, вырабатывается детским организмом в момент страха и боли. Так что на «острове педофилов», помимо прочего, пытали детей ради вещества, продляющего молодость развращенной элите.

Трамп, дескать, решил объявить священную войну педофилам-сатанистам. По его указанию спецслужбы США якобы заразили адренохром коронавирусом, чтобы выявить извращенцев и арестовать.

Одним из первых в Штатах заболел коронавирусом Том Хэнкс, также фигурировавший в «списке Эпштейна». Конспирологи ликовали: актер, дескать, не в больницу попал, а в тюрьму. План Трампа сработал!!!

Продолжение следует.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Версия прессы: Миллиардера Джеффри Эпштейна убили прежде, чем он сдал секс-компромат на влиятельных друзей

Он поставлял молоденьких девушек известным политикам и богачам (подробности)