Роза Сябитова советует россиянкам встречаться с тремя мужчинами сразу

Не успели поклонники прийти в себя после горячего фото Розы Сябитовой в объятиях мускулистого красавца, как главная сваха России вновь дала повод говорить о себе. На этот раз звезда шоу "Давай поженимся" выступила с неожиданным предложением.

Роза Сябитова посоветовала женщинам встречаться одновременно с тремя мужчинами, чтобы быстрее выйти замуж. "Пока вы не получили предложения стать парой (его женщиной, с которой он хочет строить серьезные отношения), я рекомендую встречаться с тремя мужчинами одновременно. Судите сами: если вы встречаетесь с одним мужчиной, то велик риск не получить от него предложения руки и сердца (потеря времени)", - написала сваха в блоге.

Если встречаетесь с двумя, то, по словам звезды, женщине придется вечно выбирать, кто из ни лучше. "А если с тремя, то есть шанс получить хотя бы от одного из них желаемый результат - замужество", - уверена Сябитова.

По ее словам, данная теория теория подтверждает другое важное правило: "Мужчина не приходит на одинокую женщину, он предпочитает стать первым в очереди к ней.

Сябитова также советует дамам собирать о своем избраннике как можно больше информации. "Ведь она поможет понять, что за человек рядом с вами, и соответствует ли он вашим ожиданиям. А еще, понять его мотив, то есть чего он хочет от вас", - говорит сваха.

syabitova_roza Прежде чем вы сможете по-настоящему полюбить мужчину, вам необходимо узнать его

После чего по пунктам описала, как все это воплотить в реальность. Первым делом она советует меньше говорить и больше слушать партнера. А главное - улавливать, что именно он хочет до донести. При этом важно правильно задавать вопросы.

Во-вторых, надо проявлять интерес. "Запоминайте, что он вам говорит, чтобы потом проанализировать его ответы. Не критикуйте и не высмеивайте его во время беседы. И не совершайте главную ошибку! Находясь под впечатлением от мужчины на раннем этапе знакомства, вам захочется поделиться с ним самыми сокровенными мыслями. Не спешите! Еще не время раскрываться", - советует звезда.

Напомним, Роза Сябитова дважды была замужем. Первый брак был с Михаилом Сябитовым. У пары родились двое детей: Денис и Ксения. Супруг умер от инфаркта. В 2008 году на съемках телепередачи "Давай поженимся" Роза познакомилась с одним из участников программы - инструктором по фитнесу Юрием Андреевым, который вскоре стал вторым мужем ведущей. Затем брак распался. По ее словам, основных причин для расставания было три - большая разница в возрасте, требование Юрия родить ему наследника и его напряженные отношения со взрослыми детьми телеведущей.

В сентябре 2011 года Сябитова сама выступила в качестве "невесты" на шоу. Но мужа не нашла.