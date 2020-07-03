В Австрии и Нидерландах возобновили работу бордели

Вслед за антирасистскими протестами по Европе прокатились манифестации секс-работников. Активнее всего бастовали в Германии. В Берлине представители секс-индустрии потребовали от властей разрешить борделям возобновить работу после карантина. Большинство ограничений были отменены, а немецкие лупанарии до сих пор под замком. Не дело это...

Недовольные манифестанты вышли к Бундесрату с плакатами и лозунгами «Секс-работники заслуживают уважения, даже если вам не нравится их работа». Еще в конце мая Ассоциация немецких борделей и независимых секс-работников направила в Бундестаг открытое письмо с просьбой позволить им возобновить работу. Вместо того, чтобы пойти на уступки, группа из 16 депутатов заговорила о том, чтобы вовсе не открывать развратные заведения после окончания карантина. Объяснили просто - проститутки могут быть суперраспространителями коронавируса.

Сейчас немецкие секс-работники надеются на лучшее и ссылаются на действия других европейских стран, где бордели уже вовсю работают - Австрию и Нидерланды. В Швейцарии лупанарии открыли свои двери еще 6 июня.

К слову, в Амстердаме знаменитая улица Красных фонарей, закрытая с середины марта, вновь начала принимать клиентов с 1 июля. Представители профсоюза секс-работников заявили, что за время карантина понесли серьезные убытки - до пандемии заведения Red Light United ежедневно посещали около 35 тысяч человек. А эпидемия серьезно ударила по их доходу, на государственную помощь они не рассчитывали. Поэтому сейчас трудно говорить о том, как быстро они смогут восстановиться.

Что же касается мер безопасности, то в силу специфики работы куртизанки не смогут оказывать интимные услуги в масках и перчатках. Но чтобы обезопасить клиентов, во всех заведениях установят антисептики, а все поверхности будут регулярно дезинфицировать, пообещали в профсоюзе.

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