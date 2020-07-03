2020-07-03T22:27:38+03:00
Происшествия

Сезон дождей, как в Индии: Москву третий месяц подряд заливают тропические ливни

В первые числа июля выпадет половина месячной нормы осадков
Юлия СМИРНОВА
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Очередной тропический ливень с грозами и градом обрушился на Москву и Подмосковье вечером в пятницуОчередной тропический ливень с грозами и градом обрушился на Москву и Подмосковье вечером в пятницуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вы же еще помните докоронавирусные времена, когда самолеты летали в Гоа? Летали зимой. А в мае уже нет – потому как в Индии начинается сезон муссоных ливней. Похоже, что в Москве теперь тоже сезон дождей, как в тропиках! Как начало заливать столицу в конце мая, так до сих пор и льет.

Очередной тропический ливень с грозами и градом обрушился на Москву и Подмосковье вечером в пятницу, 3 июля. Принес его атмосферный фронт атлантического циклона. Мощные кучевые облака достигают высоты 12 километров. Выше, чем летают самолеты. Представляете, сколько воды в этих гигантских “губках”!

Самые интенсивные осадки – в пятницу вечером и в начале ночи на субботу, 4 июля. Но и утром, и в субботу днем будет если и не лить, то капать. Больше всего воды достанется западным районам Москвы и области.

В Москве из-за сильного ливня затопило автодорогу.

Москву третий месяц подряд заливают тропические ливни Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москву третий месяц подряд заливают тропические ливниФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Может выпасть от трети до половины месячной нормы осадков. А в июле она составляет 94 мм, - с удивлением констатируют в Московском метеобюро. До Гоа, конечно, далеко – там в июле муссонные ливни обрушивают на райские пляжи 850 мм за месяц. Но ведь и живем не в тропиках!

За полсуток, с 9 утра до 21 часа, уже вылилось 18 мм осадков. А всего в пятницу и субботу выпадет 30 – 50 мм влаги. То есть по 3 – 5 ведер воды на каждый квадратный метр.

В первые числа июля выпадет половина месячной нормы осадков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В первые числа июля выпадет половина месячной нормы осадковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рекордным нынешний ливень, скорее всего, не станет. Самый мокрый день 3 июля Москва пережила в 1982 году, тогда за сутки выпало 50,2 мм осадков. А максимум по дождям для 4 июля держится с 1927 года – 56 мм.

Сильный ливень в Москве сносит веранды.

МОСКОВСКИЙ СЕЗОН ДОЖДЕЙ-2020

Май

За месяц выпало 160 мм осадков - 322% по сравнению с климатическими нормами. Май-2020 стал самым дождливым за все 140 лет метеонаблюдений.

Самые мощные ливни:

29 мая 38 мм

30 мая 23 мм

31 мая 34 мм

Похоже, что в Москве теперь тоже сезон дождей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Похоже, что в Москве теперь тоже сезон дождейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Июнь

За месяц выпало 159 мм осадков - 212% по сравнению с нормой. Июнь-2020 оказался самым мокрым за последние 70 лет.

Самые сильные дожди:

4 июня 29 мм

13 июня 21 мм

18 июня 41 мм

21 июня 29 мм

Июль. За первые три дня месяца выпало уже 33 мм осадков, то есть треть месячной нормы.

Павшинскую пойму опять затопило.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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