Последнее желание отца Хабиба сбылось перед смертью: он лично увидел чемпионский бой своего сына в UFC

Хабиб Нурмагомедов впервые стал чемпионом UFC в легком весе 7 апреля 2018 года. Затем же был легендарный бой с Макгрегором в октябре того же года и успешная защита своего титула. Но оба этих боя, важных для Хабиба, не видел лично Абдулманап Нурмагомедов. Вплоть до осени 2019 года все бои нашего чемпиона проходили в США. А туда с декабря 2017 года был закрыт въезд отцу спортсмена. Так вышло, что в декабре 2017 года перед боем против Эдсона Барбозы для Абдулманапа Нурмагомедова была аннулирована виза в Америку. И как не пытался Хабиб решить вопрос с приездом отца на самые важные бои в своей карьере, ничего не выходило.

И впервые выигранный чемпионский бой своего сына Абдулманап увидел только по телевизору. Как и эпичный бой против Конора Макгрегора. Причин для отмены визы отца Нурмагомедова ни разу так и не назвали.

— Я бы поставил Хабибу четвёрку с плюсом, — оценивает бой своего сына Абдулманап. — Хорошо реализовал тактическую схему на бой. Но он очень мало ударов нанёс в борьбе, изматывая соперника. Этот аспект я ставлю под сомнение. Всё остальное на уровне. Контроль — отлично, изматывание соперника в захвате — отлично. Если бы больше бил — получил бы твёрдую пятёрку, - именно так осенью 2018 года оценил в интервью "КП" бой Конора с Хабибом.

И только лишь когда было объявлено, что 7 сентября 2019 года поединок Хабиба против Дастина Порье пройдет в Абу-Даби, стало ясно - в углу за звездой UFC в бою за звание чемпиона впервые приглядит лично отец.

28-й бой Хабиба Нурмагомедова в UFC в ОАЭ осенью 2019 года прошел успешно для него. А по ходу поединка на кадрах трансляции было отчетливо видно, как Хабиб получает указания отца и строго следует им. Абдулманап находился рядом со своим сыном и давал ему советы. И причем перед удушающим приемом, который принес победу, Хабиб снова оказался рядом с тренерским углом.

Именно так Абдулманам Нурмагомедов впервые лично увидел победный бой своего сына. По личному "Инстаграму" тренер видно, как он готовил Хабиба к весеннему бою против Тони Фергюсона.

- У нас все готово и в порядке. Дана, организуй клетку и эфир в любой точке мира! - писал в марте этого года в своем Инстаграме отец Хабиба.

Однако бой в итоге сорвался из-за пандемии коронавируса. И никто никуда не смог отправиться.

abdulmanap.nurmagomedov У нас всегда в команде была хорошая дисциплина.

- У нас всегда в команде была хорошая дисциплина, - гласит подпись под фото команды Нурмагомедова. На том снимке все спортсмены стоят в защитных масках после возвращения из США, где у них был тренировочный лагерь перед боем Хабиба и Фергюсона.

28 апреля 2020 года Абдулманап Нурмагомедов написал свой последний пост в Инстаграме. И в нем он выразил благодарность всем врачам, которые сражаются с коронавирусом, поздравив с днем медицинского работника:

- Хочу поблагодарить и поздравить , работников скорой помощи. Воины и спасители в белых халатах, - написал отец Хабиба.

В начале мая стало известно, что Нурмагомедов-старший заболел коронавирусом. Два месяца врачи сражались за его жизнь. Но 3 июля стало известно, что Абдулманап Нурмагомедов умер. На свой 29-й бой в карьере против Джастина Гэтжи Хабиб будет выходить уже без поддержки отца. Но главное событие случилось осенью 2019 года - Абдулманап увидел победный чемпионский бой своего сына. Теперь же он будет приглядывать за ним с небес.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/788568" frameborder="0"></iframe> Умер отец Хабиба Нурмагомедова.В Москве на 58-м году жизни скончался Абдулманап Нурмагомедов

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