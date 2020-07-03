"Мог все это время выгораживать кого-то из друзей": что не так с отказом Ефремова признать вину в ДТП

Дело Михаила Ефремова 3 июля приняло поворот, который не мог себе предположить, кажется, никто. После смертельного ДТП 8 июня в центре Москвы актер не просто признал вину, но и покаялся перед семьей погибшего водителя Сергея Захарова. Предложил помощь. И вот через месяц появляется информация, что артист внезапно отказывается признать себя виновным. Однако не снимает с себя ответственности за произошедшее - мол, машина, действительно, его. Получается, что за рулем в момент аварии мог находиться другой человек. Тем более что в авто найдены следы постороннего.

Адвокат Сергей Жорин порассуждал, чем Михаилу Ефремову грозит неожиданное признание и какие могут быть последствия в деле о смертельном ДТП. При этом он не исключает, что актер мог выгораживать кого-то.

"Был вариант признавать вину и идти в особом порядке, компенсировать вред. Но это не дало результатов, и поэтому, похоже, стратегию изменили. Видимо, решили доказывать невиновность", - рассуждает Жорин.

По его словам, возможно, артист и говорит сейчас правду. "Все это время выгораживал кого-то из друзей. Но версия, на мой взгляд, сомнительная. Много видеокамер, все легко воссоздать - кто и откуда вышел. Михаил же не телепортировался на тротуар!", - заявил Сергей. Если следствие установит, что за рулем был не Ефремов, то актер не должен нести уголовную ответственность. "А если докажет обратное, после такого заявления это сильно повлияет на срок", - цитирует его "СтарХит".

Жорин отметил, что Ефремов мог бы отделаться условным сроком. "Все зависит от очень многих факторов: от экспертизы, позиции общественности и родственников на момент вынесения приговора. Потому что сначала происходит вспышка ненависти и презрения, а потом их сменяет сожаление. Люди только стали сочувствовать Ефремову из-за травли, а ту раз - и задний ход. Но его адвокатам виднее, потому что они знают те детали, которые скрыты от посторонних", - резюмировал Сергей.

К слову, сразу после аварии очевидцы ДТП утверждали, что рядом с Михаилом Олеговичем во внедорожнике находился еще кто-то. Подозревали в том числе актрису Дарью Белоусову. Она одной из первых оказалась на месте трагедии, вызвала туда друзей Ефремова, а потом именно в ее квартире звезда "Современника" провел ночь сразу после аварии.

Напомним, заявление адвоката Михаила Ефремова о том, что актер отказался признать вину в смертельном ДТП, стало крайне неожиданным для всех. Фанаты артиста пришли в восторг и уже понабежали к дому артиста в Плотниковом переулке, скандируя слова поддержки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788591" frameborder="0"></iframe> Поклонники Ефремова собрались под окнами квартиры артиста.

Меж тем адвокат Михаила Олеговича позже пояснил слова о том, что "актер не признает своей вины в ДТП, однако признает, что оно было совершено его автомобилем". Эльман Пашаев заявил, что этот вопрос на допросе не поднимался. "Не знаю, почему меня так поняли. Я не говорил, что он отказался от признания вины. Мой подзащитный признает, что произошла автоавария с его машиной. И он готов помочь родственникам погибшего как верующий и добрый человек", - цитирует его ТАСС.

В свою очередь, адвокат семьи погибшего Захарова прогнозирует появление нового публичного обращения от актера. По словам Александра Добровинского, оно может прояснить ситуацию со сменой позиции артиста.