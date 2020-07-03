2020-07-03T23:09:57+03:00
Политика

Цены на нефть уперлись в виртуализацию мира

А Европа оказалась на исторической развилке — достроить «Северный поток-2» из России или оказаться в окончательной зависимости от США — теперь еще и энергетической
Иван ГРАЧЕВ
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Сегодня Европа оказалась на той же развилке. Или она свернет строительство «Северного потока-2». Или выдержит давление ВашингтонаСегодня Европа оказалась на той же развилке. Или она свернет строительство «Северного потока-2». Или выдержит давление ВашингтонаФото: REUTERS
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Баланс спроса на углеводороды может быть достигнут уже в июле 2020 года. Но прежний, докризисный, спрос на нефть и газ вернется не раньше конца 2021-го. И это еще оптимистический сценарий. Такой прогноз сделал озвучил министр энергетики России Александр Новак на конференции «Глобальная энергетика и международные политические риски», организованной дискуссионным клубом «Валдай» и азербайджанским Центром анализа международных отношений.

Причиной падения спроса на энергоносители Новак назвал повсеместную виртуализацию мира. Из-за пандемии коронавируса многие компании перешли на удаленные формы работы. И «удаленка» для многих останется «навсегда». А это приводит к заметному сокращению потребления топлива.

С российским министром согласился и его коллега из Азербайджана Пярвиз Шахбазов. Он отметил, что на стабилизацию энергетических рынков мира после обвала цен может уйти до 2 лет.

Шахбазов и Новак так же назвали и еще один важный фактор, давящий на нефтяные и газовые цены. Это рост «зеленой энергетики».

По словам, министра энергетики Азербайджана, в 2019 году из нефти было получено более 33% мировой энергии. Из угля — 27%. Из газа — 24%. А из возобновляемых источников (атомных и гидроэлектростанций, солнечных и ветряных) - 11%. Кажется, что пока «зеленая энергетика» слаба. Но она в прошлом году выросла сразу на 40%. Развитие технологий приводит к тому, что, например, энергия, полученная от солнца за 10 лет подешевела на 80%, а от ветра — на 30-40%.

Для сохранения стабильности на нетяном рынке Пярвиз Шахбазов высказался за расширение числа участников сделки ОПЕК+ путем приглашения к ней других стран. Кроме того, он сообщил, что российские инвестиции в энергетику Азербайджана составили 4 миллиарда долларов.

А известный политолог из Германии Александр Рар рассказал на этой конференции о серьезной борьбе, идущей в Европе по поводу поставок нефти и газа из России. В том числе о исторических слушаниях в немецком Бундестаге, которые прошли 1 июля. На них экс-канцлер Германии Герхард Шредер произнес слова, ставшие, можно сказать, уже историческими. Он заявил, что «США разрушают трансатлантические отношения тем, что грозят Германии санкциями за защиту строительства «Северного потока-2».

По сути, это повторение истории. В ХХ веке США так же грозили Европе санкциями за прокладку трубопроводов из СССО. Тогда Европа выстояла и не потеряла свою энергетическую, а по-сути и политическую самостоятельность. Сегодня Европа оказалась на той же развилке. Или она свернет строительство «Северного потока-2» и окажется в зависимости от энергетического диктата из Америки. Или выдержит давление Вашингтона останется самостоятельным игроком.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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