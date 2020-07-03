2020-07-03T23:27:42+03:00
Спорт

"Если бы отец меня не тренировал... он ведет меня всю жизнь". Глава UFC Дэйна Уайт вспомнил пронзительную фразу Хабиба

Трогательный поминальный видеоролик выложил у себя в сетях президент главного промоушена мира в смешанных единоборствах
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Хабиб Нурмагомедов с отцом Абдулманапом и тренером Хавьером Мендесом. Фото: Инстаграм Хабиба Нурмагомедова.Хабиб Нурмагомедов с отцом Абдулманапом и тренером Хавьером Мендесом. Фото: Инстаграм Хабиба Нурмагомедова.
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Президент UFC Дэйна Уайт отреагировал на смерть отца Хабиба Нурмагоедова у себя в личных соцсетях. В "Инстаграме" он выложил короткий, но пронзительный видеоролик, на котором запечатлены главные моменты для Абдулманапа и его сына. В частности - интервью после победного для Хабиба боя с Дастином Порье. Осенью 2019 года россиянин защитил свой чемпионский пояс в поединке, который прошел в ОАЭ. И тот чемпионский бой стал первым в жизни, который прошел для Хабиба под присмотром отца.

- Мы будем по тебе скучать, мистер Нурмагомедов, - гласит подпись под видеороликом в Инстаграме Уайта.

danawhitedanawhite
You will be missed Mr. Nurmagomedov
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И в этом посте - трогательный момент после победного для Хабиба боя.

- Честно говоря, почему, из-за чего мне так много дано в жизни. Первым делом я хочу поблагодарить Всевышнего. И еще - тут находится мой отец, - сказал тогда Хабиб в Абу-Даби.

А затем - момент из интервью Хабиба, где он говорит о роли своего отца в карьере:

- Если бы отец не был моим тренером, то я лично не попал бы в UFC, не приехал бы в США. Отец всю жизнь ведет меня, - говорит Хабиб Нурмагомедов.

UFC 242: Хабиб и Порье - Слова после боя.

Напомним, что 3 июля стало известно о том, что после лечения от коронавируса ушел из жизни Абдулманап Нурмагомедов. Он был отцом и тренером Хабиба - действующего чемпиона UFC в легком весе. Последние два месяца врачи сражались за жизнь наставника.

Многие именитые люди выразили соболезнования в связи со смертью Нурмагомедова-старшего. В их числе оказался и ирландец Конор Макгрегор, который немало конфликтовал в соцсетях с семьей спортсмена и лично с тренером. Но смерть примирила всех.

ИСТОЧНИК KP.RU

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