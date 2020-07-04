Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян сделал выводы из итогов плебисцита

Центральная избирательная комиссия РФ утвердила результаты голосования в Конституцию, а президент Владимир Путин документ подписал. «Счет» - броня, убедительней некуда: явка - 67,97%, изменения поддержали 77,92% проголосовавших (почти 58 млн россиян). Но о чем говорят эти цифры? Пояснил руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян.

МОРАЛЬНАЯ ПОБЕДА ЗА ПРЕЗИДЕНТОМ

15 января Владимир Путин выступил с предложением разработать проект поправок к Конституции РФ. Формат рабочих групп из экспертов, которые занялись этой работой, тоже предложил президент. Равно как и норму о всенародном волеизъявлении, без которого нельзя изменить Основой закон. Соответственно, по мнению эксперта, полученные результаты голосования говорят о том, что люди, которые пришли и отдали свой голос рассматривают это предложение как часть политики Владимира Путина.

«Причем, я бы не называл это исключительно моральным лидерством президента. Это скорее знак доверия и поддержки, - отметил Петр Кирьян. - Тем более, что и Владимир Путин не делит граждан на тех, кто его поддерживает и не поддерживает: если не согласны с поправками в Основой закон, то это воспринимается как своего рода сигнал – где-то есть недоработки, над устранением которых еще необходимо потрудиться».

Ключевые тезисы поправок: стране требуется развитие, ключевая задача государства – поддержка детей и семей, предоставление гражданам достойного уровня жизни. Да, в Конституцию вынесены задачи, которые обычно прописываются на уровне федерального законодательства. Но в данном случае, как считает социолог, эти предложения население восприняло как хорошую, работающую максиму. А поскольку инициатор у них один, то моральная победа от одобрения поправок досталась Владимиру Путину.

Причем, это не популизм или словоблудие. Как раз последние события показали кого в первую очередь поддерживает руководство страны. Напомним, в марте президент и кабинет министров федерального правительства обсуждали меры поддержки населения во время пандемии коронавируса. Приоритет был отдан прямой выплате семьям с детьми и кредитной программе бизнесу под выдачу зарплат для сохранения занятости. Об этом же президент говорил накануне 1 июля, предлагая прийти высказать свое отношение к поправкам в Конституцию: о развитии страны, поддержке «социалки», людях…

«Не то чтобы это позиция была кардинально новая, но надо признать, что за последние полгода эти тезисы и дела стали рефреном. Причем, в ситуации не самого простого выбора Владимир Путин определил: что ставит на доску в качестве первого номера, а что в качестве второго», - пояснил Петр Кирьян.

ЗА ЦЕНТРИЗМ В ИСТОРИИ

В Конституции нашли поддержку традиции и консервативные ценности россиян: мы чтим память предков и их подвиги, не хотим, чтобы памятники в нашей стране сносили, хотя в других странах как раз в последнее время это происходит довольно часто. Больше того, открываем новые. Вспомним, тот же памятник погибшим подо Ржевом.

Правда, у эксперта особый, взгляд на это событие.

«Я не считаю, что мы идем в противофазе: дескать, у нас правильное поведение, а у них неправильное – дело в другом, - отметил Петр Кирьян. – Президент на протяжении длительного времени по отношению к историческим событиям занимает центристскую позицию. Безотносительно внешних новостей».

Вспомним 30-40 годы в СССР – не самые однозначные времена. И репрессии были, и подвиг людей в Великую Отечественную. Как одно отделить от другого? Невозможно. Владимир Путин неоднократно высказывался о том, что история состоит из разных страниц. Выдирать отдельные страницы из книги истории нельзя. Наоборот – их необходимо все детально изучать. Поэтому президент открывал и мемориал жертвам репрессий (напротив площади Сахарова в Москве), и погибшим во время ржевской операции.

Причем, обратим внимание: битва подо Ржевом – не самая популярная часть Великой Отечественной войны. В советских школьных учебниках истории о ней упоминалось коротко. Принято считать, что здесь нам не чем гордиться - общие потери Красной Армии в боях на этом плацдарме составили 2 млн человек. Социолог считает, что в данном случае руководство страны показывает память о каждом солдате, что война – это не только подвиг, но и жертва. И эти жертвы не должны забывать следующие поколения, которые точно не застанут живых свидетелей тех событий.

«Памятники в данном случае не символы какой-то борьбы, а именно памятники в самом правильном понимании этого слова. Чтобы будущие поколения изучали историю и смысл этого монумента, могли прикоснуться к страницам истории», - говорит Петр Кирьян.

КОГДА ВОЛОНТЕРЫ КРУЧЕ ПОЛИТТЕХНОЛОГОВ

Существует миф, что любая победа политика – это в первую очередь результат работы политтехнологов. Но, пожалуй, это точно не относится к истории с внесением изменений в Конституцию. В данном случае одну из ключевых ролей сыграли технологии реальной социальной поддержки и взаимовыручки.

О чем речь? Движение «Мы вместе» объединило более 100 тысяч человек. Эти люди во время пандемии коронавируса помогали и ветеранам, и просто пожилым людям; доставляли и лекарства, и продукты. Причем, когда эпидемия пошла на спад волонтерское движение «Мы вместе» плавно перетекло в движение «Волонтеры Конституции». Минувшее голосование включало в себя 208 поправок. Не все из них были абсолютно понятны жителям страны: если территориальная целостность страны или историческая память – вещи очевидные, то даже с гарантиями трудовых прав или пониманием достойной медицины возникали вопросы. Волонтеры эффективно сработали на информирование граждан. А многочисленные буклеты и другая наглядная агитация были нацелены лишь на то, чтобы жители страны пришли на избирательные участки.

«В последние года четыре волонтеры активно влияют на общественную жизнь страны. Президент не раз давал понять, что он, мягко говоря, это замечает. Больше того, оказывал волонтерским движениям поддержку через различные гранты и программы, которые позволяют по всей стране решать военно-исторические задачи, вопросы досуга для молодежи, благоустройства территорий и помощь старшим поколениям», - резюмирует Петр Кирьян.