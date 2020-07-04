2020-07-04T10:18:38+03:00
Происшествия

СК России возбудил дело на своего следователя, а Генпрокуратура его отменила

Довольно странное дело растворилось между Следственным комитетом и Генеральной прокуратурой России. Было дело, да сплыло
Александр ВОСТРОВ
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Генеральная прокуратура отменила дело против следователя Следственного комитетаГенеральная прокуратура отменила дело против следователя Следственного комитетаФото: Иван МАКЕЕВ
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Сначала СК России уведомил СМИ, что вместе с сотрудниками ФСБ задержал за взятку в особо крупном размере следователя по особо важным делам Руслана Миниахметова. Материалы дела были направлены в Басманный суд для ареста подозреваемого по статье "взятка", которая предполагает срок от 8 до 15 лет лишения свободы.

Дело тут же приобрело резонанс в СМИ, так как следователь Миниахметов получил широкую известность, когда расследовал уголовные дела на Алексея Навального (дело "Кировлеса"), генерала юстиции и бывшего главы ГСУ СКР Дмитрия Довгия, генерала ФСКН Александра Бульбова, генерала МВД России Дениса Сугробова, а еще в отношении экс-главы "Русгидро" Евгения Дода.

Поэтому, когда Генпрокуратура в лице замгенпрокурора Виктора Гриня воспользовалось своим правом и отменила возбуждение уголовного дела в отношении Миниахметова, это вызвало еще больший резонанс в СМИ.

Отметим, что уголовное дело было возбуждено лично председателем СК России Александром Бастрыкиным. Его подчиненные установили, что следователь Миниахметов получил от обвиняемого по уголовному делу взятку в особо крупном размере за принятие решений, входивших в его должностные полномочия.

- Не исключено, что следователи будут оспаривать действия надзорного ведомства, - отметили "КП" источники в одном из силовых ведомств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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