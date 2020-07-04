2020-07-04T11:31:24+03:00
Звезды

«Ждем Эрику в августе!»: пока Иван Ургант скучает по дочке, в соцсетях спорят – прилетит ли с ней жених из Нью-Йорка

Поклонники пары задаются вопросом: когда Муса посетит Москву и попросит руки невесты
Ирина ВИКТОРОВА
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Иван Ургант и его дочь ЭрикаИван Ургант и его дочь ЭрикаФото: Личный архив героя публикации
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Иван Ургант отправляется в отпуск – программа «Вечерний Ургант» ушла на летние каникулы. Традиционной поездки звезды ТВ с семьей в Америку, чтобы навести старшую дочь не случится – пандемия нарушили планы всех отпускников. Поэтому Ургант надеется на воссоединение семьи в августе, если авиасообщение восстановится.

На днях Иван Ургант, беседуя в эфире с артистом Максимом Лагашкиным, поднял тему студентов за границей, которых так давно из-за пандемии не видели родители. Лагашкин 10 месяцев не встречался с сыном – тот учится в Англии на актера. «Ты же дедушкой мог стать за это время!» - пошутил Ургант. Лагашкин не отрицал: «Ждем открытия авиасообщения – надеемся в августе!» Иван Ургант тут же отчитался о планах своей семьи: «Мы тоже ждем в августе Эрику».

Ургант за минувшую неделю пару раз вспоминал в эфире о девушке. Падчерица Ивана Урганта 19-летняя Эрика Куталиа недавно стала героиней светских хроник в России. Ургант теперь подшучивает над этим событием, родители вроде бы должны понимать такие намеки: мол, взрослые дети редко спрашивают советов у старших членов семьи насчет личной жизни, прогулок, поступков. Однако намеки Ивана понимают не все. В недавней беседе с Утяшевой Ургант в свойственной ему манере иронизировал: «Старшей дочери мы тщательно согласовывали ее бойфренда. Я сам выбирал!» Тут же получил заголовки в СМИ о том, что Ургант устраивал кастинг и подбирал бойфренда для дочери.

Эрика Куталиа и ее американский бойфренд Фото: Личный архив героя публикации

Эрика Куталиа и ее американский бойфрендФото: Личный архив героя публикации

Напомним, что ровно месяц назад случился скандал - Эрика Куталиа с темнокожим женихом Мусой участвовала в акции протеста в Нью-Йорке. Вместе с друзьями они несли лозунги против расизма. Акции протеста начались в США после смерти Джорджа Флойда. Падчерица звезды российского экрана во время одного из шествий несла картонку с текстом, который можно трактовать как: «Признайте темнокожих!» А у Мусы на плакате значилось: «Система трахает нас жестче, чем мы трахаем ваших дочерей». Скандал грянул нешуточный - ребятам пришлось извиняться: мол, на личности никто не переходил. Муса записал видео со словами: «Я часто слышал, что хорош лишь для секса. А я просто человек, но большинство не видят этого. Мой плакат не имеет ничего общего с Эрикой или ее семьей. Он обращен к тем, кто заставляет темнокожих чувствовать себя таким образом!»

Эрика Куталиа с темнокожим женихом Мусой участвовала в акции протеста в Нью-Йорке. Фото: Личный архив героя публикации

Эрика Куталиа с темнокожим женихом Мусой участвовала в акции протеста в Нью-Йорке.Фото: Личный архив героя публикации

В общем все извинились и зажили прежней жизнью. Эрика вопреки прогнозам не закрыла инстаграм. Девушка продолжила публиковать фото с женихом: на днях вот показала его подарок – кольцо с драгоценными камнями. И также напомнила, что надо и дальше выступать против расизма: «Продолжайте подписывать петиции, мирно протестовать…» Эрика гуляет по летнему Нью-Йорку со своим Мусой: проводит много времени на природе, примиряет обновки, в общем проводит дни, как многие ее ровесники.

Девушка продолжила публиковать фото с женихом. Фото: Личный архив героя публикации

Девушка продолжила публиковать фото с женихом.Фото: Личный архив героя публикации

Травля Эрики в соцсетях окончена, хотя порой мелькает парочка гневных комментариев. Однако агрессивные хейтеры с обвинениями в чипизации и прочих «непристойностях» исчезли. Девушка, получив волну новых подписчиков, благодаря скандалу, не реагирует на гневные выпады в свой адрес. Напомним Эрика Куталиа живет и проходит обучение в Нью-Йорке, она осваивает «современное искусство и фотографию» в очень модной школе дизайна Parsons. Падчерица Урганта осваивает дизайн интерьеров и одежды, погружается в основы рекламного бизнеса и фотоискусства. Обучение здесь стоит немногим дороже, чем в наших ведущих вузах на платных местах – от 3 млн. руб. в год. Парень Эрики Муса также студент, а еще подрабатывает моделью. Парочка все свободное время проводят вместе: вот Эрика угощает любимого завтраком, потом фотосессия, встреча с друзьями, прогулки. Интересно, прилетит ли Муса с Эрикой в Москву? Мнения в соцсетях на эту тему разделились – ждать осталось недолго.

Падчерица Ивана Урганта принимает участие в протестах в США.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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