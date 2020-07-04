Кокорин может сделать «Зенит» чемпионом по «удаленке»

Питерцы уже в воскресенье могут досрочно стать чемпионами страны по футболу. Правда, не все зависит от них самих. Команде Сергея Семака необходимо для этого побеждать на выезде «Краснодар», а «Локомотив» должен потерять очки в субботнем домашнем матче против «Сочи».

«Сочи», который недавно получил скандальную славу (разгромил молодежку «Ростова» 10:1), сейчас на ходу. Форму набрал и Александр Кокорин, выступающий за «Сочи» в аренде. Права на скандального футболиста до окончания чемпионата принадлежат «Зениту», так что форвард может помочь своей команде по "удаленке".

Кстати, от этого может зависеть его будущие в питерской команде. При этом, сам Кокорин недавно заявил, что хотел бы поиграть в Европе, особенно в Испании.

Но вернемся к нашему первенству. Если такой расклад случиться, то «Зенит» станет чемпионом за четыре тура до окончания чемпионата, чего в этом веке еще не бывало. За три тура до конца чемпионами становились «Рубин" (2008), «Спартак" (2017), «Зенит» (2012, 2019). А за четыре тура чемпионом становился «Спартак» в прошлом веке…

Единственный минус в этой ситуации – «Зениту» придется праздновать «золото» на чужом стадионе, а потом в самолете… Впрочем, в прошлом году питерцы узнали о своем чемпионстве в воздухе, по дороге из Грозного. И ничего, вроде приземлились без эксцессов.

Кстати, в той погоне за «золотом» тоже участвовал «Локомотив», который в тот вечер проиграл «Арсеналу» - 2:0, и окончательно отпустил «Зенит».

26-тур чемпионата РПЛ

4 июля

Динамо – Арсенал (16:30)

Спартак – Тамбов (18:30)

Крылья Советов – Ростов (18:30)

Локомотив – Сочи (20:30)

Ахмат – ЦСКА (20:30)

5 июля

Уфа – Урал (16:30)

Рубин – Оренбург (18:30)

Краснодар – Зенит (20:30)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

И/О

1 Зенит 25/59

2 Локомотив 25/48

3 Краснодар 24/45

4 Ростов 25/42

5 ЦСКА 25/40

6 Спартак 25/32

7 Уфа 25/32

8 Динамо 24/32

9 Урал 25/31

10 Сочи 25/29

11 Арсенал 25/28

12 Рубин 25/27

13 Ахмат 25/27

14 Тамбов 25/25

15 Крылья Советов 25/23

16 Оренбург 25/23

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Азмун - в ресторане, Кокорин – на дне рождения: как футболисты чихают на антикоронавирусный режим в нашем футболе

Из-за них каждый матч под угрозой, и штрафы не помогают (подробности)