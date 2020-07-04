«Когда вынесли гроб — все забыли про дистанцию»: на прощании с Виктором Проскуриным было полсотни человек

Вдова Виктора Проскурина добилась, чтобы прощание с актером было открытым и пришли все желающие. Еще накануне Ирина Хонда била тревогу в соцсетях о том, что поклонники просто не знают время и место прощания. Дело в том, что из-за пандемии прощания с артистами последние месяцы проходили в закрытом режиме – близких и коллег приглашали по спискам. Так было на похоронах Михаила Кокшенова, Анатолия Трушкина. Так как статистика по коронавирусу идет на спад, вдова смогла получить разрешение на открытое прощание с Виктором Проскуриным. Естественно, с соблюдением всех карантинных мер предосторожности – дистанции и т.п.

Вдова Виктора ПроскуринаФото: Иван МАКЕЕВ

Зря вдова опасалась, что поклонники не придут на прощание. «Развод Гарика Харламова можно обсуждать на всех каналах 48 раз в день. А дать дополнительную информацию о месте прощания с народным артистом Виктором Алексеевичем Проскуриным почему-то можно было только в день смерти!» - беспокоилась Ирина Хонда. Но люди всю информацию получили из СМИ и соцсетей. По нынешним, карантинным, временам – людей было много: в 2 раза больше, чем на похоронах народного артиста Кокшенова.

Седовласый мужчина у гроба - Александр Балуев простился с товарищем.Фото: Иван МАКЕЕВ

Прощание прошло в Театральном институте им. Щукина. «Если бы не пандемия, то людей пришло бы еще больше — больше сотни. С Витей пришло проститься в два раза больше людей, чем с Мишей Кокшеновым — там было по спискам из-за вируса», - перешептывались коллеги у входа в здание. Попрощались с артистом около 50 – 60 человек. Из них около 15 – журналисты, которые делали репортаж с похорон. Внутрь здания можно было пройти в маске, перчатках, все соблюдали дистанцию. После двух часов прощания, когда гроб вынесли на улицу – толпа взорвалась аплодисментами, забыв о соблюдении мер безопасности, народ стоял плотно друг к другу.

Коллеги по театру не скрывали слез.Фото: Иван МАКЕЕВ

Прощание с Виктором Проскуриным в театральном училище им. Б. Щукина проходило неслучайно – артист окончил этот вуз. На учебной сцене института много цветов, венков, портреты артиста. И почетный караул – в обязательных масках. Большинство друзей и коллег Виктора Проскурина в группе риска по коронавирусу – и все еще справедливо опасаются посещать общественные места. Александр Балуев, вдова Николая Караченцова Людмила Поргина не могли не проститься с товарищем. Григорий Мартиросян с трудом сдерживал эмоции в разговоре с kp.ru: «Ужасно, когда уходят друзья. Виктор Алексеевич был не только замечательный актер, но и настоящий серьезный мужик».

Актёр Григорий Мартиросян вспоминал о товарище, как о «серьезном мужике, настоящем друге».Фото: Иван МАКЕЕВ

Актер Евгений Герасимов снимался с Проскуриным в фильме «Время выбрало нас». Евгений Владимирович старше Виктора Алексеевича всего лишь на год. На прощании он вспомнил: «После училища дружили, ухаживали за девушками… Увидел его работу впервые в фильме «Белорусский вокзал». Он так скромно держится, было заметно, что точно будет великим артистом».

Смерь 68-летнего Виктора Проскурина в одной из столичных больниц стала неожиданностью не только для коллег, но и для родни. Дело в том, что многие знали об онкологии у актера, но болезнь была в стадии ремиссии. «Случился приступ болезни легких», - объясняла вдова Ирина Хонда коллегам мужа. У Проскурина случился приступ ХОБЛ – хронической обструктивной болезни легких, который в этот раз он не пережил. Многие интересовались: «Не коронавирус ли спровоцировал приступ?» Оказалось, что нет.

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина на прощании.Фото: Иван МАКЕЕВ

Вдова артиста Ирина Хонда была пятой женой Проскурякова, она спасла его от пристрастия к алкоголю: пара была счастлива в браке больше десяти лет. Хонда была и лучшим другом, и агентом, и директором, и женой. «Витюша, это все тебе!» - не сдерживала слез вдова на прощании. Коллеги и поклонники несли цветы к гробу ее Витюши. Люди внутри зала старались соблюдать дистанцию, не нарушать правила – знали, что вдова долго получала разрешение на публичное прощание. Слова соболезнования принимала единственная дочь артиста Александра (от первого брака с Ольгой Гаврилюк), ее поддерживал муж актер Илья Бледный. У Виктора Проскурина двое внуков.

Дочь актёра Александра с мужем Ильей Белым и сыном Даниилом.Фото: Иван МАКЕЕВ

На улице перешептывались об ошибках журналистов, которые по мотивам статьи в Википедии называют Проскурина «заслуженным», а он «народный артист». Коллеги вспоминали байки самого Виктора Алексеевича. Когда он поступал в «щуку» первый раз, его завернули со словами: «Молодой человек, у вас же глаз нет – как будете играть с таким прищуром?» А потом Проскурина приняли по допнабору, и его фирменный прищур и улыбка станут любимыми у миллионов поклонников. На прощании вспомнили, что за последние годы народный артист снялся в нескольких фильмах, которые так и не вышли на экран. Так что, вполне возможно, что мы еще увидим на телеэкранах Виктора Проскурина в новых картинах.

Похоронят артиста 4 июля на Троекуровском кладбище Москвы.

Награда Виктора Проскурина за творческую деятельностьФото: Иван МАКЕЕВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788023" frameborder="0"></iframe> Умер актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин.

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