2020-07-04T15:07:30+03:00
Происшествия

Пожар на аэродроме Чкаловский оказался спланирован

Местные жители испугались, что на вызов не приехали сотрудники МЧС
Андрей АБРАМОВ
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4 июля в Щелково на авиабазе заметили огонь и дым. Фото: Анна Иванова4 июля в Щелково на авиабазе заметили огонь и дым. Фото: Анна ИвановаФото: СОЦСЕТИ
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В полдень 4 июля жители подмосковного Щелково наблюдали гигантский столб черного дыма, который поднимался с территории аэродрома Чкаловский. Здесь находится военная часть и летные отряды, которые относятся Министерству обороны. При этом на авиабазе нет боевых истребителей или вертолетов. Все воздушные суда исключительно транспортные: перевозят личный состав, технику и грузы для Вооруженных сил.

Погода безветренная, жара, поэтому запах гари заполонил окрестности.

— Пахнет жженой резиной, да и дым черный, будто покрышку жгут, — рассказала kp.ru местная жительница Светлана.

Оказалось, На территории военной части происходило контролируемое сжигание мусора. Фото: Денис Гришкин Фото: СОЦСЕТИ

Оказалось, На территории военной части происходило контролируемое сжигание мусора. Фото: Денис ГришкинФото: СОЦСЕТИ

Местные несколько раз звонили пожарным, но на вызов никто не приехал. В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области корреспонденту kp.ru объяснили причину.

— На территории военной части происходило контролируемое сжигание мусора. Наши сотрудники не привлекались. Опасности распространения огня нет, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Пожар произошел на аэродроме Чкаловский в Щелкове.

Местные жители также рассказали, что сжигание отходов длилось всю неделю. На фото очевидцев заметно, что 4 июля горела не просто куча мусора, а целое здание. Старожилы узнали в нем помещение досугового клуба, который был давно заброшен.

Столб дыма был виден издалека. Фото: Владимир Земсков Фото: СОЦСЕТИ

Столб дыма был виден издалека. Фото: Владимир ЗемсковФото: СОЦСЕТИ

— Сквозь дырки в ограждении было видно, что рядом дежурила пожарная машина. Очевидно, это местной части, так что сжигание и вправду плановое, — делятся очевидцы.

Напомним, ранее крупный пожар случился в Москве. Сгорел дом на Тверской (постройки 30-х годов). В нем проходила реконструкция и кто-то из рабочих нарушил технику безопасности. Материалы использовали некачественные и дом быстро охватило пламя.

Очевидцы сообщили о пожаре в районе Чкаловского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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