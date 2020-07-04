Пожар на аэродроме Чкаловский оказался спланирован
В полдень 4 июля жители подмосковного Щелково наблюдали гигантский столб черного дыма, который поднимался с территории аэродрома Чкаловский. Здесь находится военная часть и летные отряды, которые относятся Министерству обороны. При этом на авиабазе нет боевых истребителей или вертолетов. Все воздушные суда исключительно транспортные: перевозят личный состав, технику и грузы для Вооруженных сил.
Погода безветренная, жара, поэтому запах гари заполонил окрестности.
— Пахнет жженой резиной, да и дым черный, будто покрышку жгут, — рассказала kp.ru местная жительница Светлана.
Оказалось, На территории военной части происходило контролируемое сжигание мусора. Фото: Денис ГришкинФото: СОЦСЕТИ
Местные несколько раз звонили пожарным, но на вызов никто не приехал. В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области корреспонденту kp.ru объяснили причину.
— На территории военной части происходило контролируемое сжигание мусора. Наши сотрудники не привлекались. Опасности распространения огня нет, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.
Пожар произошел на аэродроме Чкаловский в Щелкове.
Местные жители также рассказали, что сжигание отходов длилось всю неделю. На фото очевидцев заметно, что 4 июля горела не просто куча мусора, а целое здание. Старожилы узнали в нем помещение досугового клуба, который был давно заброшен.
Столб дыма был виден издалека. Фото: Владимир ЗемсковФото: СОЦСЕТИ
— Сквозь дырки в ограждении было видно, что рядом дежурила пожарная машина. Очевидно, это местной части, так что сжигание и вправду плановое, — делятся очевидцы.
Напомним, ранее крупный пожар случился в Москве. Сгорел дом на Тверской (постройки 30-х годов). В нем проходила реконструкция и кто-то из рабочих нарушил технику безопасности. Материалы использовали некачественные и дом быстро охватило пламя.
Очевидцы сообщили о пожаре в районе Чкаловского.
ИСТОЧНИК KP.RU