Тайские таблетки или резекция желудка? Максим Фадеев раскрыл секрет феноменального похудения на 100 кг

Неделю назад Максим Фадеев хвастался результатом своего феноменального похудения. Знаменитый продюсер опубликовал в блоге фото, которое ошеломило публику. Музыкант показал "ножки-палочки" в безразмерных шортах. Максим легко поместился в одной штанине, а другую взял в руку. Он сообщил, что сбросил 100 килограммов. Публика тут же стала выдвигать различные теории внезапного преображения артиста. Одни полагают, что кумир похудел благодаря тайским таблеткам, другие считают, что он сделал резекцию желудка, а третьи уверены - виной всему пережитый стресс.

Макисим Федеев решил ответить всем и сразу и раскрыл детали своей диеты. Продюсер заявил, что никак не ожидал такого ажиотажа вокруг своей фигуры.

fadeevmaxim Макисим Федеев раскрыл детали своей диеты

52-летний музыкант давно борется с лишним весом. Он часто показывает, как занимается спортом, дает советы по похудению. Фадеев чуть больше года назад стал вести здоровый образ жизни. "Пейте больше воды, меньше еды и больше движения!", - призывал артист.

Он признавался, что каждый день проходил до 20 километров. В этом ему помогала беговая дорожка. "Далеко до кубиков, но я очень стараюсь!", - говорил он.

В итоге Макс достиг своей цели, сбросив, в общей сложности, центнер. "Минус 100!", - поделился музыкант.

fadeevmaxim Минус 100!

Поклонники пришли в восторг от кардинальных перемен во внешности кумира. Одна из подписчиц предположила, что Максим избавился от лишнего веса не только благодаря спорту и питанию. "Наверное, операция на желудке была?", - поинтересовалась она. "Нет, не была. И вам не советую. Просто поверьте в себя", - ответил звезда.

А потом раскрыл секрет феноменального похудения. "У всех врачей, диетологов, жаждущих, чтобы мы похудели, есть свои методики, но они почему-то стоят больших денег. Та методика, о которой пишу я, вообще не предполагает таблеток и никаких специальных мучений. Моя диета очень простая. Она не предполагает никаких денег, только наличие воды определенной температуры и определенных продуктов. Можно ни в чем себе не отказывать!", - рассказал продюсер.