2020-07-04T15:15:33+03:00
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Тайны «Фабрики звезд»: Как Маша Алалыкина приняла ислам, а Полина Гагарина обрела любовь под забором

Звездные выпускники проекта вспомнят былое и поделятся новостями
Константин ГЛЫБА
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Полина Гагарина на съемках шоу "Фабрика звезд. Возвращение"Полина Гагарина на съемках шоу "Фабрика звезд. Возвращение"Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Первый канал продолжает серию программ, посвященных собственному 25-летию. Одной из таких станет специальный эфир шоу «Сегодня вечером», в который придут звездные выпускники «Фабрики звезд».

Максим Галкин услышит неизвестные закулисные подробности из жизни музыкального реалити, что выходило в эфир с 2002 по 2007 годы.

Сати Казанова и Максим Галкин. Фото: Максим ЛИ

Сати Казанова и Максим Галкин. Фото: Максим ЛИ

Так, Марк Тишман и Корнелия Манго вспомнят, как собирались пожениться, и почему с самого начала жених отводил их браку не более суток.

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Корнелия Манго
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Одиозный продюсер Максим Фадеев, работавший в шоу одним из наставников, расскажет, кто украл его паспорт с чемоданом по прилету в Москву (перед тем, как его позвали во второй сезон проекта, композитор жил в Германии).

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С Днем рождения, учитель @fadeevmaxim! Долгих лет, здоровья и процветания! #максимфадеев #юлиясавичева #деньрождения
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Оказалось, что с фабриканткой Юлей Савичевой, впоследствии представлявшей Россию на «Евровидении-2004», Фадеев был знаком задолго до проекта! Еще в родном Кургане Максим солировал в группе «Конвой», а отец Савичевой был в том же коллективе ударником. Девочке тогда было три года.

Игорь Матвиенко. Фото: Максим ЛИ

Игорь Матвиенко. Фото: Максим ЛИ

Мама бывшей солистки группы «Фабрика» (продюсер Игорь Матвиенко собрал ее из участниц проекта) Марии Алалыкиной объяснит, почему ее дочь развелась с первым мужем и внезапно решила принять ислам.

Мария Алалыкина. Фото: Фото: СОЦСЕТИ

Мария Алалыкина. Фото:Фото: СОЦСЕТИ

Полина Гагарина, выигравшая «Фабрику звезд» в 16 лет, признается, что первая любовь ждала ее...под забором. Буквально за оградой дома, где жили юные артисты, дежурил возлюбленный солистки. И каждый день как манны небесной ждал звонка от Гагариной — ведь участникам проекта было запрещено пользоваться телефонами. Они имели право только на один минутный звонок в сутки. Что это был за парень и дождался ли он Полину, она расскажет сама.

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Сегодня чудесный, активный съемочный день Скоро на первом канале! Не пропустите! Платье @terekhovofficial #полинагагарина #гагаринапоехали
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- Мне кажется, за эти три месяца я прожила такую мини-модель артистической жизни, когда нужно отвечать за каждое свое слово, - вспоминает артистка. - Ведь много камер ежесекундно тебя снимают, тебя видят все твои родные и вся страна. Три раза в день мы были в эфире! Это вообще был мой первый выход, 16 лет, я была абсолютно домашним, тепличным ребенком, всегда за ручку с мамой. «Фабрика» стала для меня шагом в открытый космос.

Пьер Нарцисс. Фото: Максим ЛИ

Пьер Нарцисс. Фото: Максим ЛИ

«Сегодня вечером», Первый, суббота, 21.20

Полина Гагарина - Награждение финалистов на Фабрике звёзд 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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