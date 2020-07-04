Рецепт «победы над Москвой» в Киеве взяли из старого анекдота

Скажите, слышали ли вы о стратегической моральной победе, которую Владимир Зеленский одержал над Путиным в конце июня? Бьюсь об заклад, что нет. Между тем, на Украине о ней знают и стар, и млад. Речь идет о параде Победы, на который Кремль Зеленского не пригласил. В чем же тут победа? В заявлении Зеленского, что, если бы его даже пригласили, он бы все равно не поехал. Просто как в старом анекдоте, что Моня собирается жениться на Анджелине Джоли – надо, мол, только их познакомить и ее уговорить.

К чему это я? А к тому, что данная формула есть неизменный рецепт украинских перемог (побед) над Россией. В конце июня активизировались заявления о том, что Россия «снова» готовит вторжение на Украину. Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев должен быть готов к «реальному использованию военного потенциала России против Украины в ближайшей перспективе». Испугал украинцев и начальник Главного управления международного сотрудничества и верификации Вооруженных сил Украины (ВСУ), генерал-лейтенант Леонид Голопатюк. Его поддержали и в главном управлении разведки Минобороны Украины, заявив, что они «допускают возможность широкомасштабного наступления российских войск на территорию Украины в конце сентября 2020 года. Причиной таких выводов стали запланированные РФ военные учения «Кавказ-2020», которые будут проходить в Крыму и Южном военном округе Российской Федерации».

- По состоянию на сегодняшний день у границы с Украиной уже созданы три межвидовые группировки, которые способны без объявления мобилизации и при минимальных подготовительных мероприятиях проводить внезапные наступательные действия на территории Украины, - заявил сей украинский военачальник. Бред о грядущей агрессии России поддержал и экс-командующий ВС США в Европе Бен Ходжес. В интервью украинскому изданию Lb.ua сей гений военной мысли привязал грядущее вторжение России в ходе учений «Кавказ-2020» на Украину к грядущим президентским выборам в США. Про выборы на собственно Украине ему, наверное, не сказали, или же на такую мелочь он внимания просто не обращает. Впрочем, стоит признать, что пугает украинцев он вполне квалифицированно.

- Некоторые могут подумать: у нас есть возможности засечь российские передвижения, они у нас на виду, это всего-то какие-то дежурные учения. Однако всё это может быть использовано для усыпления внимания. В ходе учений у России появляется медицинский транспорт, маневренность всего, что ей может понадобится, центр управления войсками, - заявил он, как будто бы обещая в других случаях защиту Украине со стороны США. - И добавьте к этому всему тот факт, что Европа и Соединённые Штаты отвлечены, что им попросту не до вас. В сентябре 2020 года вступят в самый разгар президентские выборы в Америке. Многие отнесутся предвзято к любой предоставляемой информации о событиях в вашем регионе.

Характерно, что практически все такие «эксперты» утверждают, будто наибольшая опасность нависла над Одесской, Николаевской и Херсонской областями. Почему не над Харьковской и Запорожской, например, не объясняют. Успокоил, и то отчасти, командующий так называемой Операцией Объединенных Сил (ООС, как теперь называют АТО) генерал Наев.

- Информации об активизации сил противника на южном направлении, а именно со стороны Крыма, в командовании Объединенных сил Вооруженных сил Украины нет. Но нами усилены все виды разведки, от которой ежедневно поступает информация, - объявил он, но посчитал необходимым объяснить, что ВСУ на юге Украины уже укреплены и переведены на усиленный вариант несения службы, чтобы дать отпор «российской военщине» прямо на границе с Россией.

Где генерал нашел границу с Россией у Одесской области или той же Николаевской – это его личная география. Она у украинских военачальников наука вообще непредсказуемая, достаточно лишь вспомнить приказ министра обороны Степана Полторака наступать в направлении «северо-юга».

Гораздо интереснее понять, чем вызваны все эти истерические ноты в заявлениях украинских (и не только) представителей власти, политиков и военных. И здесь очень логично ложится в канву происходящего тот самый рецепт «женитьбы на Анджелине Джоли». Мол, мы сейчас как наговорим про грядущее наступление России, а она, как обычно, «на войну не придет», и тогда мы объявим это своей победой. Дескать, испугались москали нашей готовности, потому и не стали атаковать, а значит, мы и тут их победили. Хоть какой-то позитив в искаженное сознание свидомых «укропатриотов».

Неубиваемая логика шизофреника.