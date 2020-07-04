2020-07-04T16:41:05+03:00
Звезды

«Резко постаревший Тарзан, декольте Королевой и жаркие поцелуи с Басковым»: Марина Федункив показала провокационное видео

Актриса заманила в свои сети двух народных артистов
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Марина Федункив сняла свой первый клип. Фото: Личный архив Марины ФедункивМарина Федункив сняла свой первый клип. Фото: Личный архив Марины Федункив
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Уже никого не удивляет, что юмористы сейчас не менее успешны в пении, чем в шутках. Тому пример Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков.

Вот и Марина Федункив сняла свой первый клип - на сольную песню «Лав Стори». Ролик получился весьма провокационным.

Во-первых, Федункив задействовала в клипе нехилый звездный состав, уговорив коллег на роли чудаков: целых ДВА Народных артиста России, известная блогер и светская львица, популярные певцы и певицы и даже известный стриптизер.

Действо происходит в подмосковном пансионате «Дружба», куда Марина Федункив и ее подруги прибыли на поиски кавалеров. Героиня Федункив там же знакомится с «перспективным кадром», с которым потом весело романит весь отпуск, в порыве страсти, чуть не проломив скамейку. Возлюбленного звёздной курортницы сыграл Николай Басков, разрешив гримерам обрядить себя в древние сандалеты и гольфы.

В клипе много персонажей сольной программы Марины Федункив. Фото: Личный архив Марины Федункив

В клипе много персонажей сольной программы Марины Федункив. Фото: Личный архив Марины Федункив

Помимо Коли в клипе есть ещё один Народный артист, премьер Большого театра Николай Цискаридзе - в роли учителя танцев; блогер Айза Анохина - в образе стервозной администратора ресепшн; Наташа Королева – энергичный и яркий массовик-затейник с гостеприимным декольте. Тарзан тоже получил работу - пожилого физрука, который помогал нашим героям победить в гонке с препятствиями. Тарзана (Сергея Глушко) в парике и при усах, конечно, сложно было признать.

Николай Цискаридзе снялся в клипе. Фото: Личный архив Марины Федункив

Николай Цискаридзе снялся в клипе. Фото: Личный архив Марины Федункив

Марина Федункив - ЛАВ СТОРИ (Премьера клипа 2020)..

- Мне кажется, клип получился очень смешным, - делится с kp.ru Федункив. - Песня очень хорошо зашла в интернете, люди снимают на нее многочисленные ролики, она потихоньку встает в ротацию федеральных радиостанций, поэтому мы с моим продюсером решили снять на нее клип. Естественно, клип с юмором я очень благодарна всем моим друзьям и коллегам, которые откликнулись на просьбу принять участие в съемках. Все раскрылись совершенно с неожиданных сторон: Николай Басков оказался настоящим напарником - все время шутил так, что мы ржали, как сумасшедшие; Николай Цискаридзе – человек классического искусства оказался легким на подъем и с потрясающим чувством юмора; Наташа Королева, как выяснилось, еще и профессиональный конферансье, мало того, что зажигалка, а как они с Тарзаном шикарно отыгрывали любовную сцену, ну и стойкости Тарзана работать 12 часов а парике – можно только позавидовать. Айза Анохина открыла в себе талант актрисы и, надеюсь, будет дальше его развивать, а моя дорогая Аня Плетнева в очередной раз показала, что сексуальность может быть не пошлой, а дружба крепкой – она поддерживала меня все два дня съемок.

Марина Федункив и Николай Басков. Фото: Личный архив Марины Федункив

Марина Федункив и Николай Басков. Фото: Личный архив Марины Федункив

Также в клипе можно будет увидеть персонажей, которые стали частью моей сольной концертной программы, которая сейчас вовсю репетируется».

Режиссером клипа выступила Жанна Кадникова, близкая подруга Марины Федункив, известная по работе над сериалами «Реальные пацаны» и «Универ». Продакшн видео так же осуществляла группа, работающая над «Реальными Пацанами».

Неузнаваемый Тарзан. Фото: Личный архив Марины Федункив

Неузнаваемый Тарзан. Фото: Личный архив Марины Федункив

Наташа Королева с невероятным декольте. Фото: Личный архив Марины Федункив

Наташа Королева с невероятным декольте. Фото: Личный архив Марины Федункив

ИСТОЧНИК KP.RU

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